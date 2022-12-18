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【著數優惠】全港首架「機鐵仔」主題列車登場 本周二至六機場快綫車站快閃現身 大派限量版防疫精品套裝

理財智慧 16:38 2022/12/18

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機場快綫旅程好Buddy「機鐵仔」，繼早前推出首支單曲《飛得去旅行》之後，一架以機鐵仔為主題嘅機場快綫列車今日亦正式登場，並由聲演機鐵仔嘅 Ivana 王菀之為列車啟航。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

得意可愛的機鐵仔遍布整架列車，以多個不同造型帶大家遊走世界著名地標，創作亦延續《飛得去旅行》的MV，令乘客由踏入車廂起即感受到濃厚的旅遊氣氛。

除多個打卡位為旅途增添樂趣之外，乘客亦可掃描二維碼收聽單曲《飛得去旅行》，「話咁快」就抵達機場開始精彩旅程。

於2022年12月20日至24日期間，機鐵仔更會於機場快綫香港站、九龍站及青衣站快閃現身，大派限量版精品套裝與大家歡度佳節，每套精品套裝有齊出門必備防疫物品，先到先得，送完即止。

    點擊圖片放大
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責任編輯：嚴浩文

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