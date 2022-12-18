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【司長隨筆】財政預算案展開公眾諮詢 陳茂波冀了解市民需要及社會「痛點」 料經濟收縮3.2%、財赤逾千億

理財智慧 15:18 2022/12/18

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本港新一年度的財政預算案將於明年2月22日發表。財政司司長陳茂波於網誌表示，政府將透過一系列的諮詢活動，希望能更直接地與市民和不同界別的持份者溝通交流，更好地了解市民的需要和對預算案的期望，更實在地了解到社會的「痛點」及政府在落實措施時需要優化的地方。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

他表示今年編製預算案的背景比去年艱難。受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，本港今年經濟預計會出現3.2%的負增長，本年度財政赤字將達1,000多億元水平。

展望2023年，隨著內地與本港進一步調整防疫措施，更大程度便利市民生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復蘇的期望轉趨樂觀，但仍須防範市場預期及投資情緒容易急遽變化的不穩定性。

他透露有意見認為政府應收窄「派糖」的幅度和受惠範圍，以節省開支及降低赤字水平，避免財政儲備進一步減少，他同意這些觀點有其理據，但亦指出有不少人認為經濟仍然疲弱，中小企和巿民尤其是基層巿民，仍承受著不少壓力，須予以適當支援。政府作為公共服務的提供者及公共財政的管理者，既要籌謀全局、亦要留意不同部份，並在平衡不同的考量後，制訂盡量可以統籌兼顧各方的方案。

財政預算案的公眾諮詢已經展開，市民可到專設網站、預算案的預算案的Facebook專頁，或以電郵、電話（2810 3768）、傳真（2147 5770）以及郵寄（香港添馬添美道2號政府總部24樓財政預算案諮詢支援小組）等方式表達財政預算案的意見。

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責任編輯：嚴浩文

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