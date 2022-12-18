【經濟復常】李家超：香港單車節極具吸引力 取消黃碼後市面「活起來、動起來」 旅發局將舉辦多項大型活動

行政長官李家超今日（18日）在新鴻基地產香港單車節活動上表示，香港逐步恢復舉辦多項大型活動，除單車節外，旅發局將會繼續舉辦多項大型盛事，涵蓋不同節慶、傳統文化、藝術美食、體育盛事等主題。

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他表示，單車節參與人數達5,000多人，是今年參與人數最高的體育盛事之一。賽事的50公里組及30公里組項目的報名名額，很快在短短兩日已經爆滿，足以證明「香港單車節」極具吸引力。

他亦提及過去一星期撤銷「黃碼」後，沒有確診的入境旅客，抵埗後可以立即參與所有正常的活動，跟香港市民一樣不需掃「安心出行」。市民進入食肆及酒吧時，因為沒有「黃碼」的限制，市民的活動也可以開放一點，各位市民亦能看到市面「活起來、動起來」，社會整體迴響十分正面，他亦相信旅客入境數字將快速急升。

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責任編輯：嚴浩文