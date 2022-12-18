【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群

李寧（02331）香港廣東道旗艦店於本月16日正式揭幕。作為李寧品牌在港開設的首間旗艦店，該旗艦店不僅將為香港消費者帶來李寧最新的運動科技成果、專業運動產品與全新的運動體驗，還透過深化運動社群服務，加強與本地消費者的溝通與連繫，更為品牌的發展揭開新一頁。

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為慶祝李寧品牌首間旗艦店在香港開業，李寧品牌創始人及李寧集團董事長李寧、李寧集團執行董事及非凡中國執行董事李麒麟、乒乓球奧運冠軍張怡寧、李寧集團副總裁金翟宣、李寧集團獨立非執行董事陳振彬、萊恩資本創辦人兼執行董事蔣家強、以及華潤創業建投總經理褚卓倫，一同蒞臨開幕禮並主持亮燈儀式。各主禮嘉賓在儀式上點亮香港的天際線和品牌的商標，寓意「一切皆有可能」的品牌精神，同時也表達對李寧在香港市場發展的期待。

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李寧香港廣東道旗艦店選址尖沙咀新港中心，店舖兩層總面積超過7,000平方呎。店舖外部運用簡潔的設計語言構建清晰有力的品牌認知，紅色李寧商標用上方形元件，並以不同角度拼組而成，側面銀色反光面呈現出波光粼粼的視覺效果。

門店設計方面，採用了李寧最新門店設計風格，營造出運動氛圍感，把運動精神與動感活力的元素互相融合，呈現出濃厚的現代氣息。雙層旗艦店地下主要為男子專業運動系列商品陳列區，展示出一系列跑步、籃球、健身等熱門產品；上層陳列區則展示出女子專業運動和運動生活一系列的熱門產品。品牌的多款皇牌產品，包括：籃球鞋代表作「Way of Wade 10」、近年在國際馬拉松賽事取得亮麗戰績的「飛電」跑鞋系列、以及羽毛球國手張楠專屬的定製款式球拍「鋒影800」等專業產品，都一應俱全。

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此外，旗艦店通過揉合不同的運動元素與運動場景，更貼合香港消費者的運動需求和使用習慣。值得一提的是，李寧香港廣東道旗艦店亦計劃定期舉辦跑步、籃球、羽毛球等主題活動，旨在服務本地社群及消費者，為運動愛好者提供交流平台，讓更多人享受到運動的樂趣。

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責任編輯：嚴浩文