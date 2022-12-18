【農曆新年】置富Malls x 台灣網紅貓主子黃阿瑪 農曆年旗下4大商場建限定「行宮」 消費滿指定金額換一套兩款利是封

2023年1月22日就是癸卯兔年大年初一，置富Malls宣布與台灣網紅貓主子「黃阿瑪」合作，於旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮，為市民呈獻「黃阿瑪喵運駕到」，以「黃阿瑪」的不同宮殿作主題，動若脫兔的「黃」室貴族，祝願香港人於兔年有如皇室般富貴吉祥之餘，又以胖胖萌貓的造型給喵奴帶來滿滿的幸福感。為隆重其事，「黃阿瑪」御賜粉絲們「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」，以阿瑪富泰貓顏以及「三腳」娘娘的傾國艷容作設計焦點。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

利是封以黃阿瑪的後宮生活的8位「皇室成員」為設計藍本，一套兩款共8個，由2023年1月7日，在置富Malls旗下商場消費滿指定金額，即可換領1套。

第一款是「黃阿瑪」戴上朝冠，穿着貴氣朝服站在代表財源廣進的元寶上，霸氣而不失優雅的端着可愛小兔，往上輕拉「黃阿瑪」即見到御筆題字 --「八喵報喜」 於一串炮仗之上，筆迹充滿童趣。另一款則以娘娘「三腳」做主角，頂着牡丹髮飾的她，一顰一笑散發古典美人風範，利是封往上一拉，一串燈籠同樣有皇

上墨寶，「年年有魚」呼應遍地魚獲，寓意來年豐衣足食有口福。陣容強大的6位皇室成員包括：招弟、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸和小花，全部都吃可愛長大，以至萌的表情，整齊列隊守護利是封背，粉絲們必情不自禁發出會心微笑。

由2023年1月7日起，置富Malls以「置富Malls X 黃阿瑪喵運駕到」為主題，於馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，興建不同「行宮」場景供顧客們新春開心打卡，「黃阿瑪」一行8貓，縱橫於有如宮廷劇的亭臺樓閣佈景跟貓奴們發表新年賀辭，由馬鞍山廣場的黃阿瑪「睡睡」平安寢宮出發，先來個金光閃閃超立體的早晨黃金溫泉浴，再賜貓奴到吸貓亭吸貓的福利，祈求新一年神清氣爽；來到+WOO嘉湖的幸福罐罐膳食房，御膳罐罐名點中發現了「三腳」的身影，「黃阿瑪」邊期待着中間的長壽麵噴泉，邊祝貓奴們喵肥屋潤！

而在紅磡置富都會，勤奮的「黃阿瑪」正在至尊「肉」璽御書房批閱奏章；喜歡閱讀的小主「搜可史」則在「肉」璽旁偷偷張望，似快按捺不住要按在肉球型肉璽上了，至於沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園，除了「黃阿瑪」後宮以外，特別在兔年邀請兔子老朋友「灰胖」到其御花園遊玩，水車小橋古意盎然，「黃阿瑪」坐在遊覽船上御駕出巡，遊人可以跟「浣腸」一樣站在荷葉上打卡，接收皇族們的新春祝福。

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置富Malls「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」換領詳情

日期：2023年1月7日起 時間：中午12時至晚上8時

Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場（包括WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈）內任何2間不同商戶累積消費滿500元，包括400元或以上的電子貨幣 (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付) /機印消費單據，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」乙套（每套兩款，共8個利是封），兼可同時賺取積分。



▲ 「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

▲ 「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

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▲ 「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

▲ 「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

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▲ 「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

▲ 「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」



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責任編輯：嚴浩文