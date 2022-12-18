【都市壓力】調查揭港人整體精神健康狀況「差」 慈善機構推情緒輔導員培訓計劃紓困 培訓費用全免1月6日截止報名

在社會大眾對於「成功」的追求以及急速的城市生活文化下，香港社會的精神健康一直是備受重視的問題，尤其是在過去數年更為明顯。慈善機構香港心聆（Mind HK）於今年4月進行的一項調查顯示，在1,000名受訪者中，近55.6%的受訪者在世界衛生組織五項身心健康指標（WHO-5）中得分低於52分（滿分為100分），代表其整體精神健康狀況屬於「差」的狀態。

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除此之外，香港心聆亦在2022年9月進行的一項最新調查中發現，經濟顧慮（52%）、相信「會自然康復」（33%）以及缺乏對可用服務的知識和認識（29%）是阻礙受訪者為精神健康問題尋求適當援助的主要原因。

根據醫管局最近公布有關上年度專科門診新症輪候時間的報告，於2021年10月至2022年9月期間，共有超過48,000宗預約新症在輪候相關精神科的門診服務。精神科最新的門診新症輪候時間中位數介乎14至63星期，最長輪候時間更超過90星期。這些數字反映出香港於精神健康支援上長期存在頗大的治療差距，當中原因包括尋求協助並不普遍、私家門診醫療費用昂貴、缺乏途徑接觸精神健康支援及專業治療師等。

為紓緩這種情況，致力確保沒有人需要獨自面對精神健康問題的本地精神健康慈善機構香港心聆，推出新的情緒輔導員（PWP）培訓計劃。作為機構現行青少年情緒輔導員（YWP）計劃的延伸，PWP培訓計劃旨在通過培訓嶄新的情緒輔導員，將早期介入精神健康支援的服務對象擴展至有需要的成年人；以減輕當前公營醫療服務的負擔，並為達至改善社會精神健康狀況提供可持續的解決方案。PWP 培訓計劃現已接受公開報名，歡迎有興趣成為情緒輔導員的人士申請，為經歷輕微至中等情緒困擾的成年人提供精神健康支援。

培訓計劃獲赫墨拉基金會（Hemera Foundation）及一所家族基金的資助，計劃為期11個月，全面結合理論與實踐。培訓參考國際上有實證為本的服務模式，為有興趣的參加者提供理想的學習機會並有效地將「接納與承諾治療」 （Acceptance and Commitment Therapy, ACT）的技巧應用於處理各類型精神心理健康問題。

培訓課程包括一連串密集式面授課堂、小組練習、角色扮演及技巧評估，主題涵蓋「香港精神健康服務簡介」、「輔導技巧」、「臨床風險管理」、「接納與承諾療法簡介及介入步驟」及「分流評估培訓」等。完成課程後，所有通過評估並合格的學員將成為實習情緒輔導員，並獲安排到各參與機構如非牟利機構或教育機構等進行為期9個月的實習，為面對輕微至中等精神健康問題或經歴情緒困擾的人士提供免費的早期介入治療服務，以獲得實踐經驗。為確保服務質素，香港心聆亦會安排業內經驗豐富的專家於實習期間檢視輔導員的表現，並為他們提供適當的指導及協助，確保他們能安全、有效地按照指引為服務使用者提供治療。

計劃詳情：

報名日期：即日起至2023年1月6日止 面試：2023年2月進行 講課、工作坊及評估考核：2023年5月至6月 實習日期：2023年7月至2024年3月（共9個月） 學費：全免 — 培訓計劃費用由贊助機構全數支持 （申請人於獲取錄後需預繳按金，該款項將於參加者完成整個培訓和實習後全額退還。） 相關網站：情緒輔導員 (PWP) 計劃 、報名表格

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責任編輯：嚴浩文