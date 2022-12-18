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【稀有收藏】加拿大皇家鑄幣廠為紀念英女王 推全球限量純鉑金及純金錢幣 每枚零售價可高達156萬元

理財智慧 09:08 2022/12/18

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加拿大皇家鑄幣廠今年首次推出Opulence系列飾以粉紅鑽的錢幣，由加拿大藝術家Simon Ng 設計和Crossworks Manufacturing製成。每枚錢幣飾有櫻花圖案，正面飾有由加拿大畫像藝術家Susanna Blunt創作的英女王伊利沙伯二世肖像。Opulence系列的代理Kunming Diamonds，今年在香港創立公司Aurom，近日Opulence系列的本地售價亦終於曝光：由最平的入門價82,000元，到最貴的1,565,000元不等。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

為重燃大眾收藏錢幣的興趣，Kunming Diamonds於今年在香港創立公司Aurom，公司首個項目與皇家加拿大鑄幣廠合作，並成為其Opulence系列的全球代理。該公司執行董事Harsh Maheshwari表示，今次引入的皇家加拿大鑄幣廠Opulence系列中的3枚錢幣，包括了Splendour、Grandeur和Treasure，錢幣採用來自西澳、世界著名並現已停業的Argyle粉鑽礦場之粉紅鑽石鑄造而成。 

加拿大皇家鑄幣廠首次推出Opulence系列飾以粉紅鑽的錢幣，由加拿大藝術家Simon Ng設計和Crossworks Manufacturing製成。每枚錢幣飾有櫻花圖案，正面飾有Susanna Blunt創作的英女王伊利沙伯二世肖像。 

錢幣最獨特之處是飾以粉紅鑽石。粉紅鑽來自Rio Tinto的著名Argyle鑽石礦場，位於擁有迷人景色的西澳金伯利（Kimberley）。在全球鑽石礦場的年產量中，只有少於0.1%的鑽石為粉紅鑽石，當中有90％是由Argyle鑽礦為全球供應，造就Argyle鑽礦獨一無二的地位。西澳Argyle鑽礦經歷40年穩定開採後，於2020年11月終告停產。

Kunming Diamonds執行董事Harsh Maheshwari表示，Argyle鑽礦的地位無可取代，即使全球經濟動盪及自2016年政治局勢開始不穩，Argyle粉紅鑽石的價值依舊強勢增長。鑽礦正式停產亦令市場再掀狂潮，他預計這股強烈的需求在短期內將難以減卻，甚至因為某些收藏家想保留具紀念性的文化遺產，而令需求繼續增長。

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Opulence系列錢幣一覽

Splendour 

Splendour是皇家加拿大鑄幣廠有史以來第一枚10安士之99.95%純鉑金打造的錢幣。背面飾有一朵雕刻精美的櫻花，四周環繞著精緻的藤蔓花邊，並以錯綜複雜的網格綴飾。鑲嵌共64顆艷彩粉鑽（總重1.2克拉），為這枚本已令人驚艷的76.25毫米錢幣再添光彩。正面飾有藤蔓圖案及英女王伊利沙伯二世肖像。Splendour全球限量鑄造5枚，零售價為1,565,000元。

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Grandeur

Grandeur以2安士之99.95%純鉑金鑄造，一種比黃金更稀有的貴金屬。背面飾有一朵精緻的櫻花作主體，四周環繞著一圈茂盛的花朵和金銀絲藤蔓。這枚42毫米錢幣的雕刻藝術品選用30顆艷彩粉鑽 (總重0.34克拉) 綴飾，這些鑽石均以手工鑲嵌於鍍玫瑰金鉑金鑄造的首飾中。稀有的鑽石光芒從花朵中心向鍍玫瑰金邊緣散射。正面飾有櫻花田野圖案及英女王伊利沙伯二世肖像。Grandeur全球限量鑄造30枚，零售價為352,000元。

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Treasure 

Treasure以1安士之99.99%純金鑄造。受裝飾藝術建築元素啟發，其背面設計以一圈裝飾藝術圖案環繞中央櫻花，花瓣泛有漩渦。雕刻藝術裝飾共有五顆總重0.06克拉 (tcw) 的艷彩粉鑽，每顆鑽石均以人手鑲嵌於鍍玫瑰金鉑金首飾中。正面飾有靈感來自背面櫻花花瓣的田野圖案，以及英女王伊利沙伯二世肖像。Treasure全球限量鑄造400枚，零售價為82,000元。 

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The Ultimate

除了上述三枚錢幣外，Opulence系列尚有一款旗艦硬幣The Ultimate，是皇家加拿大鑄幣廠有史以來打造的首枚1公斤99.95%純鉑金錢幣。全球只限1枚，The Ultimate在2022年5月31日由匿名買家以1,261,250加元（折合約714萬港元，含買家酬金）投得，創下在加拿大拍賣錢幣的新紀錄。 

 

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