  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 22:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地經濟】內地公佈經濟政策方向 中央經濟工作會議：明年加大宏觀政策調控力度

環球政經 21:29 2022/12/17

分享：

分享：

中央經濟工作會議於本周四（15日）及周五（16日）在北京召開。國家主席習近平出席會議時發表重要講話，當中總結了今年經濟工作，分析當前經濟形勢以及部署明年經濟工作。

【上台送機票】上台兼享兩張曼谷來回機票　3香港5G月費278元【下一頁

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

會議當中提出明年要堅持穩字當頭，穩中求進，繼續實施積極財政政策及穩健貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，將恢復及擴大消費擺在優先位置。另外，針對「爛尾樓」現象，會議當中亦提到要確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足房地產行業合理融資要求，有效防範化解優質龍頭房企風險，堅持房住不炒，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

至於普通人最關心的防疫議題，會議強調要繼續優化調整疫情防控政策，加強統籌銜接，有序組織實施，順利度過流行期；要確保平穩轉換及社會秩序穩定。

【有相睇】年尾執筍盤！嘉湖山莊兩房月租9500元【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
北京 經濟

下一篇文章

【聖誕禮物】聖誕交換禮物獲贈彩票 美國婦人竟中136萬元大獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款