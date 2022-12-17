【內地經濟】內地公佈經濟政策方向 中央經濟工作會議：明年加大宏觀政策調控力度

中央經濟工作會議於本周四（15日）及周五（16日）在北京召開。國家主席習近平出席會議時發表重要講話，當中總結了今年經濟工作，分析當前經濟形勢以及部署明年經濟工作。

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會議當中提出明年要堅持穩字當頭，穩中求進，繼續實施積極財政政策及穩健貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，將恢復及擴大消費擺在優先位置。另外，針對「爛尾樓」現象，會議當中亦提到要確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足房地產行業合理融資要求，有效防範化解優質龍頭房企風險，堅持房住不炒，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

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至於普通人最關心的防疫議題，會議強調要繼續優化調整疫情防控政策，加強統籌銜接，有序組織實施，順利度過流行期；要確保平穩轉換及社會秩序穩定。

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撰文：鄭日棱