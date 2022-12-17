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【聖誕禮物】聖誕交換禮物獲贈彩票 美國婦人竟中136萬元大獎

理財智慧 20:24 2022/12/17

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聖誕節即將來臨，不少人都打算跟親朋戚友交換禮物，美國肯塔基州有一名女子參加公司交換禮物活動，竟獲贈2張彩票，而其中一張竟然中了17.5萬美元（約136萬元）獎引起廣泛關注。

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【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

根據外媒報導，該女子名為Lori Janes，起初她對聖誕禮物竟為2張「刮刮樂」彩票而感到失望，但在眾人起鬨之下她最終選擇即場開獎。據了解，她在第一張當中刮中了50美元（約390元），已經超過原本中意的商店禮品卡價值，而在第二張刮刮樂彩票當中，竟然贏得該遊戲的最高獎金額17.5萬美元。

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Lori Janes表示起初以為是一個惡作劇，但最終確定自己真的中獎，在經過跟家人商討後，她決定將這筆獎金添購一輛新車，並且償還子女們的學貸。

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撰文：鄭日棱

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