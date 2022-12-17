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【乘車優惠】UNIQLO平安夜推免費乘車日 多條電車線及1A巴士線全日免費

理財智慧 19:13 2022/12/17

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隨著疫情放緩，今個聖誕不少人都準備外出慶祝，UNIQLO宣佈將於平安夜當日（24日）推出免費乘車日，屆時全港市民可以無限次乘坐指定電車及巴士路線遊走港九各區。

【紓困措施】房協宣布再寬減商戶租金　2019年起共計少收7.4億元租金【下一頁

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

於平安夜（24日）當晚，UNIQLO將為全港市民提供指定電車及巴士路線免費乘車優惠，市民可以於當日無限次乘搭1A巴士路線，包括來往中秀茂坪及尖沙咀碼頭，途徑觀塘市中心、九龍灣觀塘道、新蒲崗太子道東、九龍城、旺角及油麻地彌敦道，同時亦可免費乘搭由石塘咀總站至北角／筲箕灣總站、筲箕灣總站至跑馬地總站、堅尼地城總站至跑馬地總站的電車路線。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

為了此次品牌免費乘車日，UNIQLO亦特別打造色彩繽紛的HEATTECH巴士及電車。UNIQLO提醒市民記得留意沿途，把握打卡機會，享受節日氣氛。

【防疫措施放寬】入境香港搜索量激增 20倍 日本肯定上榜【下一頁

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撰文：鄭日棱

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