【交通情況】香港單車節周日舉行 影響逾150條巴士及專線小巴線

周日本港將舉行別四年的香港單車節，活動會經過「三隧三橋」（長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋），市民外出要留意交通情況。

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今晚8時開始會逐步封路，由尖少咀麼地道花園對出上落客貨區開始，大部分由封路及改道由今晚午夜開始實施。凌晨1時開始，往九龍方向的青嶼幹線上層、往沙田方向的尖山隧道、長青隧道南行線、汀九橋南行線等開始封路。警方預計青嶼幹線上層早上7時15分解封，其他多在11時解封。

單車賽事將會明日清晨5時20分開始，尖東梳士巴利道近帝國中心為起點，所有賽事預計當日下午約1時半完成。

運輸署青示，本港多處由星期日凌晨1時起，分階段實施臨時封路安排，直至下午約3時半，封路期間，逾150條巴士及專線小巴路線受影響， 呼籲市民，留意當日的臨時封路及公共運輸服務改動安排，及早計劃行程，盡量使用公共運輸服務。

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地址：西貢蕉坑獅子會自然教育中心

開放時間：上午9:30 至下午4:30（逢星期二、農曆年初一及初二休館）

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