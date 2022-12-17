  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熱門影片】YouTube香港公布 2022年度十大 香港人平時究竟鍾意睇咩片？

理財智慧 18:13 2022/12/17

分享：

分享：

不少香港人都喜歡使用Youtube，近日YouTube香港公布了2022年度的各種十大，反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂以及YouTube創作者的趨勢。究竟港人日常使用Youtube喜歡甚麼影片？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

今年榮登「YouTube 香港 2022 年度十大熱門影片」榜首的是「Mill MILK」的「#MM｜80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周｜#700萬種生活 #4K」。緊隨其後是「余德丞 Dickson Yu」的「【突發】約滿 TVB！今天我正式離開了！！」，以及「機動電視台RTV」的「一人一個工人姐姐之匪夷所思姐姐因咩事講粗口問候我？落雨天點解要收埋自己呢？！其實我個姐姐最精彩」。

【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」【下一頁

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

另外，不少人亦喜歡通過Youtube欣賞音樂，今年「YouTube 香港 2022 年度十大熱門音樂影片」榜上有名的都是香港歌手及本地音樂，其中本地男子組合 MIRROR 包辦五個席位，包括：姜濤的《鏡中鏡》及《作品的說話》；陳卓賢的《留一天與你喘息》；盧瀚霆的跳唱作品《Mr. Stranger》；以及呂爵安的《Elevator》。其餘上榜的還有呂爵安與古巨基合唱的《飄流教室》、張天賦的《老派約會之必要 A Gentleman's Guide to Old-Fashioned Dating》及《小心地滑 Caution Wet Floor》；林家謙的《某種老朋友》；以及張敬軒的《賽勒斯的愛》。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

年度十大熱門創作者以及年度十大人氣創作者反映過去一年獲得驕人訂閱人數的 YouTube頻道。主打即時熱話、突發奇聞及文化生活的「Channel C HK」榮登兩榜之首；與港人細看時事，談笑風生的「 風雲谷 Whirling Clouds Valley」 亦同時登上兩榜，成為十大熱門創作者第三位及十大人氣創作者第二位。呈現香港文化及幽默的「Mill MILK」及「機動電視台RTV」分別成為熱門創作者第二位及第四位。

【上台送機票】上台兼享兩張曼谷來回機票　3香港5G月費278元【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
Mirror 香港 文娛藝術 YouTube

上一篇文章

【上台送機票】上台兼享兩張曼谷來回機票　3香港5G月費278元　

下一篇文章

【交通情況】香港單車節周日舉行 影響逾150條巴士及專線小巴線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款