【熱門影片】YouTube香港公布 2022年度十大 香港人平時究竟鍾意睇咩片？

不少香港人都喜歡使用Youtube，近日YouTube香港公布了2022年度的各種十大，反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂以及YouTube創作者的趨勢。究竟港人日常使用Youtube喜歡甚麼影片？

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今年榮登「YouTube 香港 2022 年度十大熱門影片」榜首的是「Mill MILK」的「#MM｜80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周｜#700萬種生活 #4K」。緊隨其後是「余德丞 Dickson Yu」的「【突發】約滿 TVB！今天我正式離開了！！」，以及「機動電視台RTV」的「一人一個工人姐姐之匪夷所思姐姐因咩事講粗口問候我？落雨天點解要收埋自己呢？！其實我個姐姐最精彩」。

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另外，不少人亦喜歡通過Youtube欣賞音樂，今年「YouTube 香港 2022 年度十大熱門音樂影片」榜上有名的都是香港歌手及本地音樂，其中本地男子組合 MIRROR 包辦五個席位，包括：姜濤的《鏡中鏡》及《作品的說話》；陳卓賢的《留一天與你喘息》；盧瀚霆的跳唱作品《Mr. Stranger》；以及呂爵安的《Elevator》。其餘上榜的還有呂爵安與古巨基合唱的《飄流教室》、張天賦的《老派約會之必要 A Gentleman's Guide to Old-Fashioned Dating》及《小心地滑 Caution Wet Floor》；林家謙的《某種老朋友》；以及張敬軒的《賽勒斯的愛》。

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年度十大熱門創作者以及年度十大人氣創作者反映過去一年獲得驕人訂閱人數的 YouTube頻道。主打即時熱話、突發奇聞及文化生活的「Channel C HK」榮登兩榜之首；與港人細看時事，談笑風生的「 風雲谷 Whirling Clouds Valley」 亦同時登上兩榜，成為十大熱門創作者第三位及十大人氣創作者第二位。呈現香港文化及幽默的「Mill MILK」及「機動電視台RTV」分別成為熱門創作者第二位及第四位。

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撰文：鄭日棱