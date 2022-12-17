【創業奇兵】港青為抄好筆記自研iPad APP GoodNotes　花11年建立跨國企業

蘋果App Store Awards 2022中的iPad平台最佳應用程式，由港產的GoodNotes 5今年獲得。GoodNotes的創辦人兼行政總裁陳浩銓（Steven），為了一個理想，變成一種堅持，再成就一間跨國公司。



【告別企鵝】DONKI宣布更換新吉祥物Dojo-chan 接受民意急轉彎 Donpen極速復職



【未來企業家】調查：內地擁最年輕家族企業 最年青行政總裁

11年前為方便自己讀書抄筆記，Steven創製出專為iPad而設的應用程式。今日產品已發展至第五代，團隊約110人，港、英都設有辦公室。GoodNotes 5 現時每月活躍用戶人數達1,900萬，平均每位用戶每天花106分鐘在其上。今年已經有16億個由GoodNotes撰寫的筆記。

專注研發 盼取代筆記簿

Steven接受專訪時表示，自己較為內斂，但對於研發卻相當專注。過去該公司一直專注發展、優化GoodNotes，目標要完全取代筆記簿，將一頁頁的筆記完全顯現於iPad上。一談到他湊大的「Baby」，Steven就變得健談。

以前用紙記下一些想法，想法以筆寫下加圖或箭咀，比打字出來更好，但一張張紙四圍放，很易被忘記及掉棄。用數碼筆記簿就可以搜尋過去的想法、記錄，現在更有協作功能，大家一起修改。

1個人堅持5年 做好用戶體驗贏口碑

究竟Steven有多愛自己的傑作，憑他以一己之力，堅持了5年的初創生涯，可見一斑。頭5年，他一人在共享作間（Coworking Space）工作，沒有時間做宣傳，只希望自己的產品能在市場上留到最後。他指當時市場上有很多類似的工具應用程式，一般售價只需幾美元，不少用家會花十多二十美元全買下試用，再決定用哪一個。

希望在功能及用戶體驗上做到最好、夠流順，只要做得好，自然有用家幫手宣傳。故當時甚少做付費推廣。

1個人走5年的路，實在不易，Steven坦言當中遇過不少挑戰，但很多時也靠他口中的「Love Letter」支持下去。皆因不少用戶會提供意見、留下評論，甚至會私下向Steven展示其筆記創作。

同時，Steven甚積極與共同工作間內的其他iOS開發者交流、參加活動。現時一些核心員工，也是當日認識的。而早期的種子資本（seeding funding）的投資者，也是一次活動中認識的導師（mentor）。

Apple Pencil成就蛻變

Apple Pencil面世，對Steven來說是事業一大轉捩點，看到機會終於來到。他開始聘請同事，約6年間增至約110人，同事主要來自香港、英國及西班牙。他強調，公司規模的發展是「跟着業績走」，除種子資本外，至今未有再進行融資，總之暫不缺錢。

未來，希望由應用程式發展成一個平台，並加大資源投入至教育科技領域，為行業創造價值。事實上，現時的用家大多來自教育界，學生用來協助溫習，老師用來幫助教學。由於未來的發展可能涉及更多領域，Steven不排除會尋找合適的長遠合作夥伴。

歐美科企裁員 有助搶人才？

陳浩銓（Steven）坦言，明年將會是公司發展的另一個重要時刻，GoodNotes能否發展為一個平台甚至變身為教育科技公司，現在仍然有很多未知之數。

人才、計劃、發展路綫圖都好重要，明年很關鍵。

人才一直是不少科技公司的成敗關鍵，Steven強調好的人才一直也欠缺，但近期歐美有大型科企裁員，他希望能因而更易找到合適的人才。另一方面，他相信留住人才，首要令同事感到「Ownership」，可做出貢獻。另外，香港及英國的辦公室內更有提供早、午餐，而在其他地方遙距工作的同事，會獲得餐券津貼，膳食福利足以跟大科企媲美。

溝通力不足 參加開發者日營跟前輩學習

當然，要吸引人才，領導者也要展現出其領導及溝通才能，令同事間了解到公司及自己事業的未來。Steven自言在溝通上不太進取，但為了做得更好，他參加了專為開發者而設的日營，希望跟相同背景的人士、前輩學習，努力做好自己。

本報記者：梁巧恩



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：