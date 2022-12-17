  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】「漁館」翻新後重新開放 免費入場體驗漁民生活

理財智慧 18:09 2022/12/17

分享：

分享：

​位於西貢蕉坑獅子會自然教育中心的「漁館」完成翻新工程，正式重新開放。是次的翻新工程除提供有關香港漁業的最新資訊外，亦加入很多多媒體和互動元素，透過模型、標本、動畫及互動遊戲，介紹本地漁業的特色。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

　　「漁館」設有三個主題展區，分別介紹香港漁業歷史、捕撈和養殖業現況，以及現代化養殖模式的發展。館內五個吉祥物——「黃唇老師」、「紅衫」、「青衣」、「黃鱲鯧」和「烏頭」，均為具代表性的本地捕撈和養殖魚種，牠們會帶領訪客從多角度認識本地漁業。「漁館」的展品豐富多樣。當中，捕撈漁船模型及三個微縮模型（包括傳統海魚養殖場、半潛式桁架深水網箱及香港仔魚類批發市場），清晰地展示本港捕撈和養殖漁業的作業方式及漁產批銷的情況；透明魚標本展覽則將不同魚種的獨特形態及骨骼排列一一呈現訪客眼前。此外，訪客更可透過多媒體互動遊戲，體驗養殖漁民的日常工作。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

地址：西貢蕉坑獅子會自然教育中心
開放時間：上午9:30 至下午4:30（逢星期二、農曆年初一及初二休館）

入境香港搜索量激增 20倍 日本肯定上榜 【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到，詳見【下一頁

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文
遊戲 好去處 經濟 電玩手遊 財務自由 西貢 著數優惠 香港仔 酒店

上一篇文章

【交通情況】香港單車節周日舉行 影響逾150條巴士及專線小巴線

下一篇文章

【外遊資訊】秘魯示威局勢持續惡化 約800人被困馬丘比丘 政府向秘魯發黃色外遊警示
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款