【親子好去處】「漁館」翻新後重新開放 免費入場體驗漁民生活

​位於西貢蕉坑獅子會自然教育中心的「漁館」完成翻新工程，正式重新開放。是次的翻新工程除提供有關香港漁業的最新資訊外，亦加入很多多媒體和互動元素，透過模型、標本、動畫及互動遊戲，介紹本地漁業的特色。

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「漁館」設有三個主題展區，分別介紹香港漁業歷史、捕撈和養殖業現況，以及現代化養殖模式的發展。館內五個吉祥物——「黃唇老師」、「紅衫」、「青衣」、「黃鱲鯧」和「烏頭」，均為具代表性的本地捕撈和養殖魚種，牠們會帶領訪客從多角度認識本地漁業。「漁館」的展品豐富多樣。當中，捕撈漁船模型及三個微縮模型（包括傳統海魚養殖場、半潛式桁架深水網箱及香港仔魚類批發市場），清晰地展示本港捕撈和養殖漁業的作業方式及漁產批銷的情況；透明魚標本展覽則將不同魚種的獨特形態及骨骼排列一一呈現訪客眼前。此外，訪客更可透過多媒體互動遊戲，體驗養殖漁民的日常工作。

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地址：西貢蕉坑獅子會自然教育中心

開放時間：上午9:30 至下午4:30（逢星期二、農曆年初一及初二休館）

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