【室內設計】56年樓齡大翻新 39萬打造傳統中式風

無論是租客還是自住住戶，物業樓齡高一直都困擾着不少香港人，皆因大樓齡的單位，往往有結構性老化、漏水、配電不符合現代電器高用電需求等問題。而今期《精明裝修》介紹的個案，正是擁有56年樓齡的中原樓，該單位位於大角咀舊區，面積為400平方呎，主要由一對上年紀的夫婦居住，由女兒為他們安排新單位的裝修。在室內設計公司Homic Decor的協助下，總共花費約39萬元翻新單位。

【室內設計】夫妻19萬裝修328呎新單位 設計細節照顧「一貓一狗」需要【下一頁】

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

單位原本為兩房房間隔，經重新裝修後整體布局大致不變，惟睡房位置有所改動，而廚房亦改為開放式。考慮到業主堅持保留舊有的酸枝木長櫈，以及客廳較為傳統間隔布局，設計師最終採用「現代簡約中式風格」規劃整個空間。

客廳設計方向以酸枝木櫈為主體延伸，客廳位置基本上都是圍繞其「度身打造」，如電視機櫃均以接近酸枝紋理的作為其飾面，再加上木紋地紋，帶出簡約風格而不失中式韻味。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

仿石漆造特色牆

另外，考慮到傳統中式風在概念上容易與木材和石材掛勾。設計師特意採用了罕見的仿石漆打造一道特色牆，從而在新舊素材上拿捏視覺的平衡。仿石漆有強大的防水及耐用性，而當中運用暗門設計亦能分隔其他空間，令觀感上都保持統一。

設計師表示舊屋翻新其中一個最大的考驗就是如何修飾全屋的橫樑和柱子。舊樓間隔方正，但屋內卻布滿了不同大小的橫樑和柱子為結構支撑。如果只是單純以假天花作為修飾，屋內的高度就會大大降低，造成壓迫感。因此飯廳其中一大設計特點，就是將一般的木條運用在天花上，在拉平整個飯廳天花的同時，又能讓人感受到原本天花高度，加上嵌入射燈，也造成小山丘燈效。

在廚房方面，雖然看似平凡，但其實各處都花費了不少心思。首先在功能性上面，設計師為了滿足戶主對於煮食的興趣，預留了一個嵌入式焗爐於廚櫃中；而上下兩組廚櫃亦用上不同深淺的面板，兼顧一體性亦令顏色上的堆疊更有層次。為了業主可以善用空間，更於雪櫃上方加造一個液壓升降拉籃，可以提供儲物空間，也能更系統化去收納廚房用品。

另外，廁所方面亦採用了人性化的布局，廁所櫃除洗手盤之外，亦將洗衣機收納其中。而淋浴間磨砂玻璃趟門設計，不論體驗還是視覺，都有助提升格局的空間感。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

裝修費用 泥水：72,000元 木工及傢俬：150,000元 各類五金配件：10,000元 油漆及天花間隔：98,000元 設計費用及雜項：58,000元 總數：388,000元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

【室內設計】755呎單位大變身 百萬打造紐約閣樓風格 半開放式設計增加光線照明【下一頁】

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱