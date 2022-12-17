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【外遊資訊】秘魯示威局勢持續惡化 約800人被困馬丘比丘 政府向秘魯發黃色外遊警示

理財智慧 17:49 2022/12/17

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秘魯示威局勢持續惡化，自卡斯蒂略被國家會免總統職後，國內繼續有卡斯蒂略的支持者上街抗議，抗議活動亦影響旅遊業，著名景點馬丘比丘的中轉站的庫斯科市市長表示，示威者試圖衝入客運大樓，機場被迫關閉，目前大約5000名旅客滯留。

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【青姐話】超級議息周 財息難兼收

據了解，由於由於鐵路停運，大約800人被困馬丘比丘山腳下的小鎮，有人就沿著火車軌徒步離開。因應秘魯最新局勢，政府今日向該國發出黃色外遊警示，政府提醒計劃前赴或已在當地的港人留意局勢，提高警惕，注意安全，避免前往人群聚集的地方，並加緊留意當地政府的公布。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要

保安局表示會密切留意當地局勢，通過媒體、該局流動應用程式和網頁發布當地最新情況，當地港人如需協助，可致電入境事務處24小時求助熱線（852）1868，或（51）995203968與中國駐秘魯大使館聯絡。

【有相睇】年尾執筍盤！嘉湖山莊兩房月租9500元【下一頁

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撰文：鄭日棱

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