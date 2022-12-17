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【談保說道】一文了解港英保險大不同 差額保險可成最後保障

理財智慧 16:04 2022/12/17

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因逃避疫情防控政策的緣故，讓筆者在人生這階段，有動力去闖蕩四海，遊歷天下，洗滌心靈，擴闊眼界，人生樂事！

在英國探訪許多移居當地的客戶，其中有一對四十出頭，任教Band One中學的老師夫婦，今年6月，帶同２名兒子舉家移民英國，趁着他們積極為新居所布置合適的家具，和適應當地生活文化點滴的細節，筆者抓緊機會，從他們身上，領略許多寶貴的生活經驗。

【大行報告】 子公司獲美國商務部從未經核實名單中剔除 野村料利好藥明生物股價【下一頁

最簡單的例子是，在英國的民居浴室裏，為了安全起見，防止住客觸電，是不會有電動按鈕、燈掣和電熱水器的開關，取而代之的是用拉繩開關。細想之下，這些深厚的文化，着眼點均以人為重。

當問及2名兒子讀書的情況，他們更津津樂道。他們的兒子就讀於全日制小學，一個諗二年班，另一個諗五年班，在開放的批判思考學習文化薰陶下，很快適應新的學習環境，變得有興趣學習，表現積極主動。老師循循善誘，與學子們互動。他們一切的功課習作，均於校內上午進行，而下午更有長達個半小時的體操堂，令他們樂而忘返！

筆者亦跟進他們夫婦的保險安排，以往在港的保險，全是保障消費性模式，保險費夠便宜，保障額夠大，最近亦要到期續保，於是筆者鼓勵他們搜集當地的保險資料。從他們搜集得來的資料，顯示當地純保險保費，比香港普遍便宜30%。壽險如是，危疾保險亦如是，至於人生意外保險更便宜40%。保障內容條款清晰易明，毫不含糊。

由於當地監管嚴格，以及消費者保障權益明確，筆者便鼓勵他們盡快投保，以取代在港的一切保險。

差額保險的功用

當談及保險，夫妻倆更分享初到埗頭1個月，遇到一些的奇奇怪怪事件，當中包括買二手車投保安排，二手車買入價9,000英鎊，全保保費大約900英鎊，網上相關保險資料，建議他加多一些保費，大約30至40英鎊額外投保差額保險，其作用就是當意外發生時，保險公司賠償損毀的受保車輛，必然會打個折扣（所謂折舊率）。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

許多時，投保人如像肉隨砧板上，完全沒有話語權！如果保險公司評估你的車輛，在出事時的市值，只有投保時的20%或30%，再加上七除八扣的墊底費，真有可能只取回10%投保額，更會拖了你的車輛去報銷了事！

差額保險，就是另一份保險。當索償時差額保險公司會派員代表投保人，與原先的保險公司洽談該車輛的價值，屆時出現的差額，將由差額保險作出賠償。

保險公司蠱惑招

投保後不足2個月，上文提及投保人的汽車被賊人偷了一些重要零件。索償時保險公司稱該車輛市值約3,000英鎊，維修的價格須超過這數目，引用保單條款，當車輛的維修價值高過出事前的市值，就把他的損失當成「Total Lost」！賠上他的3,000英鎊，保險公司更打算把該輛汽車拿走，成為保險公司的「Salvage」。其實，保險公司大可以把它修理妥當，再在二手市場賣出，又賺一筆！這是香港不少汽車保險公司的營商手段--上下其手！

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要

在這個案中，事主向差額保險公司索償差額，差額保險公司便得到他的「代位權」，與首家保險公司討價還價。2日後首家保險公司通知投保人，他修理損壞車輛的費用，保險公司會全數包辦，事主並不需要支付分毫！

在消費者權益得到充分保障的環境下，資本家的橫蠻無理，需要收斂了！香港從亂入治，相信很快能發展出更具創意的投保人保障權益，讓我們拭目以待吧！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第790期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱

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