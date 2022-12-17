【室內設計】夫妻19萬裝修328呎新單位 設計細節照顧「一貓一狗」需要

很多人會在新居入伙時都選擇裝修設計，而每個家庭在裝修時，也會因應子女、寵物等不同情況而有各自的獨特需求。今期「精明裝修」介紹的個案為青山公路的新樓盤，帝御，單位面積328平方呎，屬於一房戶型單位。戶主夫婦二人新居入伙，考慮到養有竉物一貓一狗，需要在有限的空間大幅度擴闊儲物空間，因此找來博凱室內設計有限公司（AMPLE INTERIOR DESIGN LIMITED）協助裝修，整個工程耗時約一個半月，共花費19萬元。

單位的整體設計思路主要以節省空間以及照顧寵物需要為主。考慮到寵物貓攀爬的天性會引起安全疑慮，設計師為沒有窗花的大窗訂造同色系的金鋼蚊網，在美觀之餘、亦加強了寵物貓的安全。其次單位亦沒有採用傳統窗簾，而是安裝了上下合式的蜂巢簾，在方便遮光以及採光同時，亦在一定程度上令貓隻難以攀爬，一舉兩得。

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玄關C字櫃變寵物飯堂

另外，飼養寵物的另一大問題，就是為牠們預留進食空間，考慮到單位原裝的迷你鞋櫃欠缺實用功能，因此設計師選擇放棄該鞋櫃，在玄關位置偷出空間改裝成C字薄櫃，C字薄櫃不單止同時具鞋櫃、飾物櫃及書枱功能，更可以於櫃底留位成為寵物的飯堂，非常實用。另外，在大廳有一度身訂造高櫃，同時配上伸縮餐檯，方便戶主日常生活同時節省空間。

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廚房方面，由於戶主希望保留廚房電器，因此設計師在開放式廚房側加裝一套曲尺檯面，從而將廚櫃延伸至客廳，不單在視覺上令廚房看上去更大，同時也能增加收納空間放置廚房的物品。此外，由於原則為套廁設計，設計上有缺憾，戶主必須關上房門才能出入廁所，為日常生活帶來額外的麻煩，因此設計師亦特意改變原裝房門的開門方向，完美地解決問題。

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最後是房間，設計師採用了地台設計，儲物地台本身能收納大量物品，加上房間電動油壓雙人床以及到頂高櫃，令到只有328呎的單位有着極大的收納空間。設計師亦在床尾牆身加設了圍身板，可以掛放牆身電視以及擺放小擺設，令房間更生動、更有活力。

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工程費用 水電工程：1.5萬 油漆工程：3.9萬 傢俬：11.8萬 雜項：1.8萬 工程總價：19萬

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撰文：鄭日棱