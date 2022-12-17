  • 14°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】夫妻19萬裝修328呎新單位 設計細節照顧「一貓一狗」需要

環球政經 16:35 2022/12/17

分享：

分享：

很多人會在新居入伙時都選擇裝修設計，而每個家庭在裝修時，也會因應子女、寵物等不同情況而有各自的獨特需求。今期「精明裝修」介紹的個案為青山公路的新樓盤，帝御，單位面積328平方呎，屬於一房戶型單位。戶主夫婦二人新居入伙，考慮到養有竉物一貓一狗，需要在有限的空間大幅度擴闊儲物空間，因此找來博凱室內設計有限公司（AMPLE INTERIOR DESIGN LIMITED）協助裝修，整個工程耗時約一個半月，共花費19萬元。

單位的整體設計思路主要以節省空間以及照顧寵物需要為主。考慮到寵物貓攀爬的天性會引起安全疑慮，設計師為沒有窗花的大窗訂造同色系的金鋼蚊網，在美觀之餘、亦加強了寵物貓的安全。其次單位亦沒有採用傳統窗簾，而是安裝了上下合式的蜂巢簾，在方便遮光以及採光同時，亦在一定程度上令貓隻難以攀爬，一舉兩得。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

玄關C字櫃變寵物飯堂

另外，飼養寵物的另一大問題，就是為牠們預留進食空間，考慮到單位原裝的迷你鞋櫃欠缺實用功能，因此設計師選擇放棄該鞋櫃，在玄關位置偷出空間改裝成C字薄櫃，C字薄櫃不單止同時具鞋櫃、飾物櫃及書枱功能，更可以於櫃底留位成為寵物的飯堂，非常實用。另外，在大廳有一度身訂造高櫃，同時配上伸縮餐檯，方便戶主日常生活同時節省空間。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

廚房方面，由於戶主希望保留廚房電器，因此設計師在開放式廚房側加裝一套曲尺檯面，從而將廚櫃延伸至客廳，不單在視覺上令廚房看上去更大，同時也能增加收納空間放置廚房的物品。此外，由於原則為套廁設計，設計上有缺憾，戶主必須關上房門才能出入廁所，為日常生活帶來額外的麻煩，因此設計師亦特意改變原裝房門的開門方向，完美地解決問題。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

最後是房間，設計師採用了地台設計，儲物地台本身能收納大量物品，加上房間電動油壓雙人床以及到頂高櫃，令到只有328呎的單位有着極大的收納空間。設計師亦在床尾牆身加設了圍身板，可以掛放牆身電視以及擺放小擺設，令房間更生動、更有活力。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

工程費用

水電工程：1.5萬

油漆工程：3.9萬

傢俬：11.8萬

雜項：1.8萬

工程總價：19萬

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
設計師 帝御 香港 工程 裝修設計 設計

上一篇文章

【大灣區旅遊】羅湖將推旅遊產業方案 最高補貼1000萬人民幣

下一篇文章

【MPF】滙豐強積金表現 今年人人都係輸小當贏?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款