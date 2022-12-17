【數碼轉型】數據儲存管理現代化助企業轉型　容器微服務架構將細分「納米服務」

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數碼轉型浪潮席捲各行各業，在IT部署未來基礎架構方面，企業對數據儲存與管理現代化抱有殷切需求。針對數據儲存技術最新發展，儲存系統供應商Pure Storage港澳區總經理楊玉珊、Pure Storage港澳區系統工程主管葉麗芳指出，企業來年將愈來愈關注適用於各種工作負載的技術方案、能加快獨立部署小型服務的「納米服務」（Nanoservices），以及數據保護等。
企業的儲存數據量正因應數碼轉型的需求不斷增加，要兼顧資料儲存、管理、分析等效能，並在成本與容量之間取得平衡，是一大難題。
楊玉珊直言，以往數據中心幾乎由硬碟科技主導，惟其讀寫速度相對較慢，存取時間亦較長，因此：
各大中小企近年開始陸續謀求以高效具更具彈性的技術。例如採用快閃記憶體取代原本既有的傳統硬碟儲存，以突破數據儲存瓶頸。
另隨著快閃記憶體技術的進步，更有助降低成本價格「助攻」提高其密度，成為近年備受關注的新興儲存技術。
不同類型的數據會按照存取的頻率高低、處理即時性來區分並對應到不同的儲存系統，她與葉麗芳均表示留意到，有不少企業採用快閃記憶體技術以回應二級儲存應用（Tier 2）工作負載需求，如備份、電郵、測試/開發環境。甚至是不常使用、需歸檔封存的三級儲存應用（Tier 3）也有。
按發展需求付費 增財務靈活性
她們又預計，當對環境可持續發展的審查制度愈來愈嚴格時，企業也會逐漸捨棄傳統硬碟，改由快閃儲存技術以節省能源和儲存空間。同時，在通貨膨脹及經濟衰退風險上升等外圍環境影響下，企業高層亦愈來愈偏好可以按發展需求付費、訂閱制方案等，幫助提升財務靈活性。
楊玉珊透露，Pure Storage的今年第三季度（截至11月6日）財政報告業績繼續保持穩健增長，而當中的訂閱收入ARR（年經常性收入）更首次突破10億美元（約77.8億港元）水平，按年增長了30%。
AI驅動 加快回應市場
快速回應市場（Time to Market）是現今企業數碼轉型的突圍關鍵，凱基證券（KGI Asia）資訊科技總監鄭國輝指出，該企對於部署財富、資產管理的數據分析系統有強大需求，包括需要建立由AI（人工智能）協助驅動的數據儲存、分析與備份流量，以加強研發緊貼市場需要的應用。
然而，他透露其舊系統難以應對儲存其數據儲存與合規需求，往往製作報告也需要費時跨平台、跨數據庫才可完成。於是早前開始改用Pure Storag旗下的整合式高速檔案及物件儲存平台，以及協助開放數據湖倉（data lakehouse）加快分析的方案。
以該企為例，在3個月內便可將數據孤島完全整合
取得數據的時間足足快了20多倍，期望讓管理團隊長遠可以更快、更針對性地向VIP客戶及時提供度身訂造的產品，以及其他新服務。
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納米服務 針對單一功能部署
金融行業、製造業等企業，在內部應用容器化平台改善管理效益率，也是大勢所趨。葉麗芳指，預計來年在容器下的微服務架構，將再細分為「納米服務」（nanoservices），其執行上甚至比微服務更簡單，針對單一功能應用程式而設計：
能幫企業快速回應市場（Time to Market），加快獨立部署小型服務。
舉例指，新聞網站可使用納米服務來發布頭條新聞或取得天氣數據。
統一儲存平台 數據快速復原
此外，近年全球重大網絡安全事件頻發，有部分受害者即使向黑客支付贖金，仍不見得能成功取回數據並復原。因此她指出，企業來年將傾向於採取「更安全的數據」方法，以及統一的快速文件與物件儲存平台，作為抵禦勒索軟件或企業內部行為不當的員工的最後一道防線，為企業提供快速復原。
記者：張寶燕
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