【數碼轉型】數據儲存管理現代化助企業轉型　容器微服務架構將細分「納米服務」

▲ 以往數據中心幾乎由硬碟科技主導，惟現時愈來愈難以應對企業龐大的數據管理及分析需求，企業需新技術突破數據儲存瓶頸。

數碼轉型浪潮席捲各行各業，在IT部署未來基礎架構方面，企業對數據儲存與管理現代化抱有殷切需求。針對數據儲存技術最新發展，儲存系統供應商Pure Storage港澳區總經理楊玉珊、Pure Storage港澳區系統工程主管葉麗芳指出，企業來年將愈來愈關注適用於各種工作負載的技術方案、能加快獨立部署小型服務的「納米服務」（Nanoservices），以及數據保護等。

企業的儲存數據量正因應數碼轉型的需求不斷增加，要兼顧資料儲存、管理、分析等效能，並在成本與容量之間取得平衡，是一大難題。

楊玉珊直言，以往數據中心幾乎由硬碟科技主導，惟其讀寫速度相對較慢，存取時間亦較長，因此：

各大中小企近年開始陸續謀求以高效具更具彈性的技術。例如採用快閃記憶體取代原本既有的傳統硬碟儲存，以突破數據儲存瓶頸。

另隨著快閃記憶體技術的進步，更有助降低成本價格「助攻」提高其密度，成為近年備受關注的新興儲存技術。

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不同類型的數據會按照存取的頻率高低、處理即時性來區分並對應到不同的儲存系統，她與葉麗芳均表示留意到，有不少企業採用快閃記憶體技術以回應二級儲存應用（Tier 2）工作負載需求，如備份、電郵、測試/開發環境。甚至是不常使用、需歸檔封存的三級儲存應用（Tier 3）也有。

▲ 儲存系統供應商Pure Storage港澳區總經理楊玉珊（右）預計來年將有愈來愈多企業採用快閃儲存技術以節省能源和儲存空間。左為凱基證券資訊科技總監鄭國輝。（張寶燕攝）

按發展需求付費 增財務靈活性

她們又預計，當對環境可持續發展的審查制度愈來愈嚴格時，企業也會逐漸捨棄傳統硬碟，改由快閃儲存技術以節省能源和儲存空間。同時，在通貨膨脹及經濟衰退風險上升等外圍環境影響下，企業高層亦愈來愈偏好可以按發展需求付費、訂閱制方案等，幫助提升財務靈活性。

楊玉珊透露，Pure Storage的今年第三季度（截至11月6日）財政報告業績繼續保持穩健增長，而當中的訂閱收入ARR（年經常性收入）更首次突破10億美元（約77.8億港元）水平，按年增長了30%。

▲ 楊玉珊還預計，ESG將會成為企業，尤其是上市公司的指標，因此該企目前也有提供相關工具助管理與監察儲存平台的運作情況，能達最多80%節能效益。（張寶燕攝）

AI驅動 加快回應市場

快速回應市場（Time to Market）是現今企業數碼轉型的突圍關鍵，凱基證券（KGI Asia）資訊科技總監鄭國輝指出，該企對於部署財富、資產管理的數據分析系統有強大需求，包括需要建立由AI（人工智能）協助驅動的數據儲存、分析與備份流量，以加強研發緊貼市場需要的應用。

然而，他透露其舊系統難以應對儲存其數據儲存與合規需求，往往製作報告也需要費時跨平台、跨數據庫才可完成。於是早前開始改用Pure Storag旗下的整合式高速檔案及物件儲存平台，以及協助開放數據湖倉（data lakehouse）加快分析的方案。

以該企為例，在3個月內便可將數據孤島完全整合

取得數據的時間足足快了20多倍，期望讓管理團隊長遠可以更快、更針對性地向VIP客戶及時提供度身訂造的產品，以及其他新服務。

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納米服務 針對單一功能部署

金融行業、製造業等企業，在內部應用容器化平台改善管理效益率，也是大勢所趨。葉麗芳指，預計來年在容器下的微服務架構，將再細分為「納米服務」（nanoservices），其執行上甚至比微服務更簡單，針對單一功能應用程式而設計：

能幫企業快速回應市場（Time to Market），加快獨立部署小型服務。

舉例指，新聞網站可使用納米服務來發布頭條新聞或取得天氣數據。

統一儲存平台 數據快速復原

此外，近年全球重大網絡安全事件頻發，有部分受害者即使向黑客支付贖金，仍不見得能成功取回數據並復原。因此她指出，企業來年將傾向於採取「更安全的數據」方法，以及統一的快速文件與物件儲存平台，作為抵禦勒索軟件或企業內部行為不當的員工的最後一道防線，為企業提供快速復原。

記者：張寶燕

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