【澳門賭牌】博企將重點投資非博彩項目　每間發展計劃是什麼？（附投資額表）

▲ 【澳門賭牌】博企將重點投資非博彩項目 每間發展計劃是什麼？（附表）

澳門政府已與6間博彩公司簽署合同續約賭牌，為期10年，中標博企承諾未來10年投資額達1188億（澳門元，下同）。據澳門電台指，娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會主席、行政法務司司長張永春表示，在新一輪發展過程中，政府不會再因博彩業發展而再有新的土地批給，6大博企所提出的條件和項目亦符合相應要求。

張永春又指，未來將偏重發展非博彩項目和國際客源，並非要放棄博彩項目，是相輔相成並不矛盾，相信澳門可快速從疫情中回復。

在博企承諾投資額中，有1087億用於非博彩項目和開拓外國客源市場。

博企 投資額預算（億澳門元） 非博彩投資（億澳門元） 金沙中國 （01928） 302.39 278 銀娛 （00027） 283.5 275 永利澳門 （01128） 177.3 165 美高梅中國 （02282） 167 150 新濠 （00200） 118.237 逾100 澳博 （00880） 140.33 120

6間獲批新賭牌的公司周六（17日）在聯合新聞發布會表示，以下為各公司的言論重點。

金沙中國

威尼斯人承諾的投資額最高，達300億元，當中278億元屬非博彩投資項目。金沙中國總裁王英偉表示，會擴大和優化會展中心和相關設施的規模，包括計劃於現有威尼斯人金光會展毗鄰，開發1個面積達1.8萬平方米的會展設施，令澳門可舉行更多國際大型會展活動，亦會加強會議旅遊的策劃組織，吸引全球跨國公司在澳門舉辦年度會議和企業峰會。

美高梅中國

美高梅中國在非博彩的投資額達150億元，聯席董事長何超瓊表示，計劃未來10年在非博彩的11個項目，總重點放在其中7個元素構建5大非博彩主題區塊，做好未來企業轉型建設。

她提到，主題區塊包括打造文化藝術商產業的孵化基地，在藝術展覽空間注入銷售和拍賣等元素，又會創造中外演藝娛樂區，開發娛樂產品，延長旅客留澳時間；在引入高質量特色會展區方面，利用自身場館空間改造成特色會展區，提供更靈活適用多類別的展場，並引進高管圓桌會議和元宇宙題材等精品會展旅遊；建立標誌性的城市綠洲養生健康地標，設立高端旅遊醫療中心提供一站式體驗等。

銀娛

銀娛總辦事處高級副總裁林志成指，將推出的路氹新項目包括銀河國際會議中心、銀河綜藝館及多個新酒店品牌；並計劃在新加坡、泰國以及韓國設立 3個海外辦事處，並在其他 6個海外市場包括日本、印尼等開展系列市場營銷計劃，針對指定盛事推出旅遊套票等。

他又指，將打造佔地 61萬平方米高科技樂園，以家庭及休閒遊客為目標客群，也會打造多個全新餐飲設施，以及引入包括 「旅遊+醫療」等相關產品，打造具規模一站式健康養生休閒生活區等。而銀河綜藝館將設1.6萬個座位，可舉辦娛樂文藝表演等，同時加快推進音樂演藝劇院項目。

新濠博亞

新濠博亞常務董事何猷龍指出，計劃拓展會展市場、娛樂表演、運動賽事、文化藝術和主題遊樂等項目。其中娛樂方面將投放41億元，其中大部份項目將在2至3年內啟動，包括邀請歌星在澳舉辦駐場演唱會，建設室內水上樂園、多廳電影院和滑板公園等，並於2024年重啟水舞間匯演。

另外，公司會投放19億元在拓展國際市場，並計劃利用公司私人飛機接送更多高端客人。

永利澳門

永利澳門常務董事陳志玲表示，在非博彩投資將涵蓋娛樂表演、會展、文化藝術和美食，重點項目包括打造1座新劇院，舉辦世界級娛樂表演；永利藝術館亦將推出主題展覽和互動藝術等元素，發展文化藝術，以及建設 1個展示著名國際藝術家作品及提供互動裝置的戶外雕塑花園。

澳博

澳博主席何超鳳表示，首階段將主力開拓北亞和東南亞市場，並計劃在多個具有潛力的市場設立辦事處，推廣非博彩業務，娛樂場內亦將設立國際旅客博彩專區。同時，公司計劃將新馬路片區打造成全新文化地標，翻新公司酒店增加設施，聘請專家活化澳門皇宮，以提供餐飲零售和文化展館等旅遊元素，並邀請國際級和亞洲級足球隊來澳門作賽等體育賽事項目，以吸引旅客訪澳及延長逗留時間。

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編輯：袁諾曦