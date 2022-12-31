【2023職場運程】12星座職場運程預測　哪個星座要特別謹慎避免犯錯？（附建議）

▲ 以下從12星座、生日來預測2023年工作事業運勢發展狀態！

準備踏入2023年，相信各位職場中人，也希望新一年的工作事業有新氣象。如果從12星座、生日來預測2023年的整體工作事業運勢發展狀態會如何呢？以下分別整理來自命理網站《靈匣網》、日本網站「占いちゃんは考えた」的2023年運勢預測，以及改善運勢建議，有興趣的讀者就可以留意並作參考！

在12星座方面，以摩羯座（又稱山羊座）、處女座的職場運勢最旺。摩羯座（山羊座）在2023年的工作能力有非常明顯的提升，領導安排的個性工作都可以很出色地完成，上半年尤其符合預期目標；處女座就因為心態穩定，所以每一步都可以很好地完成，最終獲得無數肯定。在3月更會迎來最好的階段。

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有關12星座2023年職場運勢預測：

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各星座改善運勢建議

白羊座：處理人際關係

你們的個性比較要強，很有上進心，在職場上也一直都很努力，但是由於性格較爽直，所以為人處事方面做得並不是很好，很容易得罪身邊的人，以至於自己開展一些工作時，無法獲得這些同事的積極配合，學會處理好自己的人際關係，避免出現得罪他們的情況，可以很大地方便工作的開展。

金牛座：沉下心來

金牛座面對不是很突出的職場運，就是要沉下心來，好好思考到底問題出現在哪一個環節？是自己的能力不足還是交際能力不行，導致沒有好的表現機會。事業上更進一步的話會很困難，根本找不到合適的機會。對此金牛座可能會有一些急躁，這個時候一定要提醒自己冷靜，同時抓緊機會提升自己。慢慢等待時機，等到機會出現了就一把抓住來。

雙子座：培養耐心

面對自己這一年低迷的職場運勢，要做的就是要耐心應對，等到轉運之後再好好表現。雙子座一般都比較要強，對于自己的事業一直都很重視，總希望自己能夠在事業上取得一些成就。可是性子急躁的你們總是很難持之以恒，這對於你們事業的發展是非常不利的。所以雙子座可以培養一下自己的耐心，以降低工作當中發生的失誤率，讓自己的運勢處於比較平穩的狀態。

巨蟹座：抓住機會

雖然是有實力之人，但是因為實在是太低調了，所以導致你們總是給人感覺不爭不搶的。其實你們本身也渴望自己能夠更上一層樓，但是因為個性比較溫和的緣故，並不善於爭搶，所以在職場上很容易會受欺負。學會把握住一些機會展示自己的話，對於你們獲得成功將會有很大的幫助。畢竟機會是有限的，如果不及時出手把握住的話，就只能被別人搶走了。

獅子座：珍惜跳槽最佳時機

2023年的獅子座在事業上的運勢雖然沒有達到開掛那種程度，但也是驚喜連連的。這期間會有很多不錯的時機呈現，事業心十分高漲，一心想謀取更好更高的位置。因此只要在工作當中發現有適合自己的機會，獅子座都會積極把握住，為的就是一展身手。準備跳槽的獅子座會遇到環境薪資待遇都十分不錯的公司。不過這個好運主要集中在上半年，下半年就沒有了，要好好珍惜。

處女座：整體運勢好 心態穩 獲無數肯定

幸運的是處女座在2023年上半年，遠不止職場運很旺，整體運勢也很理想。處女座是那種不會急功近利的人，他們更擅長穩扎穩打，先把自己的基礎給打好了，再來進一步地追求其他的。新一年的到來，處女座可以將機遇和挑戰完美地玩轉在手里，可能很多事情剛開始並不在他們的掌控中，但是處女座的心態很穩，所以每一步都可以很好地完成，最終獲得無數的肯定。

天秤座：多多存錢

天秤座是一個非常希望在事業上有所成就的人，即便知道自己的能力有限，他們也從來不會輕易放棄努力。當天秤座的事業運開始下降，意外頻頻發生時，你們會意識到金錢的重要性，所以建議天秤座在順利的時候一定要多多存錢，提前做好風險準備，避免生活水平降到太低。這是每個人都應該要學會的技能，但是天秤座更應該學會，因為你們一直的生活水平都不低。

天蝎座：細心謹慎

面對這一年非常低迷的職場運勢，天蝎座能做的其實並不是太多。在職場上天蝎座經常發生意外，導致自己的工作無法順利完成。這是因為天蝎座的各位在工作中無法保持注意力，以至于疏忽了，這其實是非常不應該的事情，建議你們要做到細心謹慎，越是不順的時候，愈是要沉著冷靜，至少在工作中需要謹慎一些，盡量避免犯錯，或許可以挽回不少的運勢。

射手座：好好努力

射手座屬於不是太穩定的人，但職場上的運勢想要好，就必須要穩定，所以建議你們短期內應該好好為事業努力。畢竟這期間以至這一年內，射手座在職場上基本不會遇到甚麼意外事件，工作進展也十分順利，不管做甚麼都可以有所收獲，這對於射手座的事業發展自然會有很大幫助。但是好運不會一直都在，你們必須持續努力才可能維持好運，不然的話很快就會沒了這份好運。

摩羯座（山羊座）：提升社交能力利發展

面對相對來說很旺的職場運勢，摩羯座（山羊座）仍然有不少需要注意的地方。特別是，想好好沖事業的話，不妨準備多功能活頁記事本，可好好規劃時間行程，或加點空白頁涂涂鴉，能分散不愉快的注意力，讓工作變得更加順心一些。另外，不要只是埋首工作，最好是要提升一下自己人際交往的能力，積極參與到一些和別人的互動中去，這對於自己的事業提升幫助也是很大的。

水瓶座：克服懶惰

面對有所提升的職場運一定不能驕傲松懈，而是應該更加努力上進才行。或許在這個過程中，水瓶座也會感覺十分辛苦，但是伴隨著自己的付出愈來愈多，所能夠取得的成績也會更加耀眼。如果水瓶座能夠克服懶惰的話，那麼自己的事業必然能夠更上一層樓。而且最好是可以多聽一聽身邊人給到你的意見和建議，說不定可以給職場帶來更大的突破和提升。

雙魚座：樹立目標

雙魚座一直以來在職場方面的目標感其實都不是很強類，這也是造成你們運勢不理想的重要原因。事業運勢不是特別旺，所以能夠升職加薪的機遇也不會太多，雙魚座不必因此而放棄事業，反而要更加努力地學習，時刻保持良好的狀態。如果可以樹立自己想要奮鬥的目標，朝著這個目標堅定不移地走去，等到機會出現的時候，你們就可以伸手抓住了，趁機好好表現一番。

（建議來源：命理網站《靈匣網》）

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首10位最幸運生日運勢之中，更有一半是8月壽星。第355位至366位的，就有一半是5月壽星。

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責任編輯：張寶燕

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