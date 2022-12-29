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【投行裁員】高盛所羅門預告下月將裁員　市傳涉及最多4000人、佔人手約8%

股市 10:36 2022/12/29

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高盛（美：GS）繼傳出削花紅後，外電月中引述消息指，高盛可能最多裁員4000人，佔人手約8%。高盛行政總裁所羅門（David Solomon）在最新年底員工通訊中，證實高盛將實施新一輪裁員，預計會在未來數周公布計劃，意味高盛最快會於2023年1月執行。所羅門暫未披露裁員規模。

他表示，公司業務受到大量因素的影響，包括正不斷收緊的貨幣條件、經濟活動放緩，高盛團隊須準備應對新一輪逆風。

近年人手急增　高盛早預告減少零售銀行投入

近年高盛行完成各項收購，令集團更多元化，員工數目也同時急增。到今年第三季，高盛員工人數達超過4.9萬人，較2018年底以來增加34%。

所羅門早前已表明，將會收起在零售銀行業務上的野心，還暗示正在評估其他業務部門，以管理員工數量和限制成本。據指，最新的裁員計畫超出高盛每年淘汰表現不佳員工的力度，裁員幅度或高達8%。

多家美資銀行據報拒擴大與蘋果合作 高盛何以成為唯一首肯大行？可見【下一頁】

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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編輯：袁諾曦

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