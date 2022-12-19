【網購安全】調查：本港網購詐騙有所減少　籲企業不應鬆懈

港府近日進一步放寬防疫限制，包括取消掃瞄安心出行及黃藍碼等措施，消費者陸續重返實體店購物。然而，經歷逾千日新冠疫情的洗禮，加上電商的急速發展，網購已經成為很多人日常生活的的首選，而相關的詐騙活動在網絡世界亦愈趨普遍。



環聯最新公佈的《詐騙趨勢季度調查報告》發現，於 2022 年 11 月 24 日（黑色星期五前夕，Black Friday Eve）至 2022 年 11 月 28 日（網購星期一，Cyber Monday）節日購物旺季期間，全球網購交易中有 15% 屬於可疑詐騙交易。在源自香港的網購交易當中，在上述時期以及 2022 年 11 月 11 日（雙十一）期間則有 7% 屬於可疑詐騙交易。



以上發現由環聯 TruValidate™ 詐騙分析解决方案分析數十億宗交易數據而得出，顯示全球節日購物旺季期間之每日平均可疑網購詐騙交易比率，相較 2022 年其他時期（2022 年 1 月 1 日至 11 月 23 日）高超過8成（82%）。計算雙十一在內的香港節日購物旺季期間之每日平均可疑網購詐騙交易比率則較同年其他時期低超過6成（62%）。



環聯亞太區首席產品官殷虹表示，樂見來自本港的網購詐騙有所減少，這有機會是因為消費者意識有所提高，以及更多企業採取有了效的預防措施，但企業亦不應因此而鬆懈。



節日兩大詐騙交易：詐騙廣告 + 帳戶被盜用

除上述發現外，環聯亦分析了在全球節日購物旺季期間的主要可疑網購詐騙交易類型，當中以詐騙廣告（濫用網站促銷活動廣告，例如推薦朋友計劃及免費贈品），以及帳戶被盜用（未經許可下被帳戶持有人以外人士使用帳戶）為兩大主要類型。殷虹指出：

隨著騙徒手法日益純熟，網上商戶如何在保障消費者私隱安全的同時，能維持無縫及順暢的購物體驗，是至關重要的一環。企業可以採用一些全方位詐騙解決方案，在交易開始時驗證客戶身份及真實性，從而避免因為誤報而失去有效的交易。

消費者開始憂慮成下一個受害者

在本港的節日購物旺季可疑網購詐騙比率下跌的同時，消費者表示擔心自己會成為詐騙受害者。環聯於 2022 年 8 月 19 日至 9 月 1 日期間進行的《第三季消費者脈搏調查》顯示，大多數本港消費者（86%）表示擔心自己會在節日期間成為網絡詐騙的受害者。



環聯協助監察博彩、電子遊戲、金融服務、醫療保健、保險、零售、旅遊及休閒等行業的可疑網上詐騙，並運用其旗艦方案組合 TruValidate™，以風險為基礎的身份驗證及詐騙分析系統，分析了數十億宗交易和超過四萬個網站及應用程式的數據，從而得出有關結論。



責任編輯：楊嘉軒



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：