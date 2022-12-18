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【疫市營商】本地廚具店瞄準中高端市場、不鬥平　生意疫市漲2成

18:00 2022/12/18

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疫情下消費者需求急速轉變，零售業必須及時應變，方能力保不失。有本地廚具用品店疫下開業，去年仍錄2成生意升幅，料今年生意更佳。

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JIMIX Store的前身是一間刀具生產商，主營OEM（代工）生意，其後成立自家廚具品牌Pro-Balance及Jiminox。創辦人郭岳榮考慮到自家品牌欠缺推廣及銷售渠道，因而開設零售店JIMIX Store。除了銷售自家品牌外，亦銷售來自世界各地的廚具、煮食用具等。

網店售露營用品  推急凍煮食包 
JIMIX Store總經理郭泓瀚解釋，品質佳的廚具十分耐用，有機會可使用10年、20年。因此，品牌希望可擴闊產品供應，同時藉過往OEM經驗，引入一些有質素、但略欠知名度的品牌和產品。

他又指，選擇在PMQ元創方開店，為品牌帶來中高端消費客群，而且對產品質素、設計有要求。在採購貨品時，亦必須符合客群需求。舉例而言，在疫情期間，店內的旅行產品需求大減。郭泓瀚稱，但留意到市民在家煮食的次數增加，故決定變陣，提供更多煮食用具的選擇，更引入急凍煮食包。

現時疫情放緩，顧客的需求再度轉變。郭表示，近期露營產品大受歡迎，故最近亦在網店嘗試銷售相關產品；料往後旅行產品亦將再次受追捧。

縱然新冠疫情令JIMIX Store門市人流大減，但品牌及時轉變銷售策略，回應顧客需求，成功逆市增長。他又指，疫情下生意額最多亦只減少1成，去年合計亦錄得20%升幅；單是門市，營業額已達450萬元左右。隨着疫情繼續平穩，防疫措施放寬，他期望今年生意額再攀升3成。

「鬥平」沒錢途  
不過，經濟不明朗、復甦速度遜於預期，為零售業帶來隱憂。JIMIX Store卻對前景仍抱有信心，最近更遷往PMQ內另一更大的舖位。郭泓瀚解釋：「經濟再疲弱，亦有人要消費，會有新的需求。」同時，他不憂慮在經濟不景的情況下，品牌以中高端市場為重心，將嚴重受挫，因他相信消費者的心理亦不一定是追求「平」。他指：「永遠亦會有人平過自己，如果『鬥平』，反而令利潤愈來愈薄。」反之，重點是產品類型，能否回應市場需求。

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另一方面，JIMIX Store亦像很多其他零售品牌一樣，在疫情期間積極發展網店渠道；目前網店佔生意額高達3至4成。除了夥拍知名廚師、KOL等推廣外，郭泓瀚稱，網店競爭雖大，但品牌之間仍可以互相合作。JIMIX Store與其他廚具、食品、生活用品品牌合作，互相在對方的網店上架，吸納不同客群。比起實體店，正因網店的環境令這些合作更易實踐，有助品牌豐富產品供應。

本報記者　葉若祈

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