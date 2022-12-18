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【餐飲商機】「牛奶冰室」疫下一年增10分店　推高生意額全靠加配食物？

16:00 2022/12/18

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過去3年，餐飲業生意大受疫情影響，不少食肆捱不住要結業。不過，亦有飲食集團疫下擴充新品牌，一年內增加10間分店，更計劃明年首季續增4間。

亞洲國際餐飲集團於2020年成立「牛奶冰室」，標榜提供大眾化的餐飲選擇。該集團主席兼行政總裁柯鎮平表示，疫情下社會氣氛不佳，希望藉冰室及地道食物，勾起港人回憶。

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疫下力谷外賣  佔生意兩成
疫情期間，政府要求食肆遵守嚴格的防疫措施，特別是晚市堂食禁令，對生意衝擊尤其嚴重。他亦坦言，此乃疫情下的最大挑戰，當時只好力谷外賣，在晚市時段推出外賣套餐等。盡管現時疫情緩和，餐廳的營業時間再無限制，但他發現港人晚上在家用餐的習慣依然維持，有不少顧客仍會於晚市訂外賣。牛奶冰室現時的營業額當中，仍有2成是來自外賣。

不過，柯鎮平相信「有危亦有機」，疫情期間持續擴充牛奶冰室。除了租金方面的考慮，亦看好市民對冰室餐種的需求仍有發展空間。故品牌由2021年的8間，擴展至今年的18間。受惠於分店數量增加，今年牛奶冰室的營業額錄得按年超過7成的升幅，達7,000萬元。

隨着品牌不斷發展，柯鎮平預計明年生意額續錄得雙位數升幅。他透露，已落實2023年首季將再增加4分店，料聘請120人。選址將會以民生區、住宅區為主，亦將朝向商場舖發展。

亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平表示，明年初會增開4分店，主攻民生區。（受訪者提供圖片）

續拓版圖 主打民生區
為了提高顧客人均消費，品牌亦從餐牌上入手，提供大量的「加配」選擇。柯鎮平解釋，以往冰室、茶餐廳主要以常餐、午餐等指定套餐為主，為了推高生意額，牛奶冰室特別提供例如加配蛋、午餐肉等選擇。

該品牌每年亦會更換兩次新餐牌，冀加入新元素，同時學習競爭者，增加不同的餐飲選項，填補不足。例如牛奶冰室本來以輕食類為主，但考慮到晚市的家庭客需要，則增加小炒、煲仔菜式等。正值冬季，又推出一人火鍋等，盼回應顧客需求。

本報記者：葉若祈

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