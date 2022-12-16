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【高息股】太古地產逾55億人幣收購 成都遠洋太古里餘下50%股權

股樓投資 23:12 2022/12/16

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太古地產(01972) 擴大內地投資，宣布計劃以人民幣55.5億元，從遠洋集團(03377)的附屬公司購入成都遠洋太古里餘下之50%權益，交易將分開三次交割進行。第一期交割預計於簽署協議後短期內完成，而第二及第三次交割預期會約於同時期進行。當交易完成後，成都遠洋太古里將成為太古地產的全資附屬項目。

【內地樓市】 劉鶴﹕房地產是支柱產業 正考慮新舉措引導信心回暖 內房物管股齊發力  詳情請看【下一頁

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

太古地產行政總裁彭國邦表示，公司今年公佈未來十年於核心市場投放港幣1,000億元的投資計劃，當中包括於中國內地市場投資港幣500億元，拓展大受歡迎的太古里及太古滙品牌。 這次收購為該項發展計劃的重要部份。成都遠洋太古里自2015年開業以來，錄得持續強勁的業務表現，2021年度租戶零售額較2015年更錄得五倍增長。鑑於項目的增長表現突出，相信收購項目餘下之50%權益有利於公司獲得即時的收入增值。

集團補充，成都遠洋太古里於2022年完成第一階段的租戶品牌組合策略升級，今年上半年迎來超過30間新店。於今年年底前，將共有85個品牌開設新店或提升店舖概念，當中包括多間以獨特創新理念設計的全球旗艦店。隨著商場升級優化，成都遠洋太古里定能滿足中國內地年輕消費者日益增長的需求。

【黃碼取消】招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股  詳情請看【下一頁

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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