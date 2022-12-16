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【中國經濟】中央經濟工作會議：加大宏觀政策調控力度　要把恢復和擴大消費擺在優先位置

宏觀解讀 21:47 2022/12/16

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中央經濟工作會議今（16日）繼續在北京舉行。據內媒報道，會議要求，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。穩健的貨幣政策要精準有力，要保持流動性合理充裕，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。

會議提出，要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平。支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。着力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

會議亦指出，有效防範化解重大經濟金融風險，要確保房地產市場平穩發展，紮實做好「保交樓、保民生、保穩定」各項工作，滿足行業合理融資需求，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。同時，要堅決依法打擊違法犯罪行為，支持剛性和改善性住房需求。要堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要防範化解金融風險，壓實各方責任，防止形成區域性系統性金融風險。

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編輯：胡學能

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