【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘

本周三（12月14日），美國加息0.5厘，港銀亦跟隨加息0.25厘，勢影響港元定存息率。然而，本周定存息率大多「短加長減」，各大銀行相繼減少12個月定存息率，並加3個月的短期息率。

3個月新資金定期方面，最新南商仍然以5.1厘「南商快閃定期存款」（起存額500萬元）為冠，其次為交銀（起存額100萬元）的4.90厘、恒生（起存額5000元）也有4.80厘。而大行滙豐也把其3個月定期加至4.6厘以上，其他銀行普見4.6厘以上。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

12個月新資金定期方面，南商仍然以5.3厘「南商快閃定期存款」（起存額500萬元）為冠，但較上周減了0.1厘，其次為富邦的5.10厘（起存額100萬元）、中信國際的4.80厘（起存額5000元）、工銀亞洲（起存額80萬元）的4.75厘及交銀（起存額2萬元）的4.70厘。相較於上周、12個月定期全面下滑，普遍均見削減。

值得留意的是，虛銀本周亦有優惠，眾安（ZA Bank）於本周一（12日）推快閃息，優惠限期僅一周；用戶以新資金開立指定存款，1年為5厘、半年是4.7厘、以及3個月4.6厘。ZA Bank 已向12月11日或之前成功開戶的所有用戶，發放3張加息券；且須於明天（17日）或之前存入至少1萬元新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，即可享快閃年利率。

其他部分銀行定期：

▼ 點擊圖片放大 +2

本文節錄至791期（2022年12月17日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳