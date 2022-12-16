【新股IPO】澳洲物業開發公司VIMG已遞交來港上市申請 業務涉及開發住宅或零售單位供出售

來自澳大利亞的物業開發及房地產投資公司VIMG已遞交來港上市申請，據悉，該公司業務涉及開發住宅或零售單位供出售，並集中於悉尼、墨爾本及布里斯班等澳大利亞首府城市。

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VIMG於2020至2022財年錄得收益分別為8,036.2萬澳元、4,436.5萬澳元及8,577.9萬澳元；經營利潤為1,290.4萬澳元、3,075.2萬澳元及2,746.7萬澳元。

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此外，公司已訂立合約購買(i)維多利亞州吉朗一幅地盤面積846,116平方米的住宅用地；(ii)於新南威爾士州悉尼一幅面積為4,219平方米土地上的公寓；及(iii)一項可購買昆士蘭州陽光海岸樓地盤面積約1.1百萬平方米農用地的選購權。

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記者：張以正