【券商點睇】車險綜合改革下保費增速受壓 料中國太平受影響

華泰證券表示，在車險綜改落地後，車險市場馬太效應正在增強，增加了中小型公司獲取車險客戶和精准定價風險的難度，令保費增速和綜合成本率（COR）承壓。該行預計，作為中型公司的中國太平（ 00966）應該會受到影響，公司今年1至11月的財險保費增速弱於三間龍頭公司，首三季的COR亦相對較高。

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該行指出，中國太平壽險保費11月同比上升19%，主要來自躉繳費保費從去年同期0.32億元增加至11月的94億元。該行認為公司大幅增加躉繳保費，可能是為了應對11月外部環境的變化，財險保費負增長可能也與此相關。而新業務價值於今年上半年降幅為13.5%，比其他上市中資壽險公司表現較好。該行維持其「買入」評級，目標價14港元。

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該行補充，自2022年以來，公司承保表現持續受益於車險使用頻率下降，首三季的綜合成本率為99.3%。不過目前外部環境正處邊際改善，在用車頻率正逐步回升下，該行認為會導致COR上升。該行預計境內財險業務2023年保費增速為3%，COR為99.9%。



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撰文：鄭昊彤