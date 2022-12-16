【大行報告】 子公司獲美國商務部從未經核實名單中剔除 野村料利好藥明生物股價

藥明生物（02269）宣布，其子公司從美國未經核實名單中移除。有大行預料將加快消除投資者的疑慮，股價周五（16日）炒上，一度高見52.3元，最多升7.5%，收報51.3元，升5.4%，成交額25.8億元。

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野村發表研究報告指，藥明生物旗下兩間子公司均獲美國商務部從未經核實名單中移除，預料將加快消除投資者的疑慮。該行表示，注意到無錫工廠從被檢查至到獲得美國當局從名單上移除，花費約4個月時間，並認為今次是地緣政治緊張局勢獲緩和的正面信號，亦是股價正面催化劑，因此重申予其「買入」評級，維持目標價97.78元。

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記者：郭秀慧