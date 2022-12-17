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【上台送機票】上台兼享兩張曼谷來回機票　3香港5G月費278元　

理財智慧 18:18 2022/12/17

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天氣轉寒，想要避寒冷天氣，又想立即飛去曼谷，過一個暖笠笠的假期?

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂


3 香港最新推出5G 月費限時推廣活動，新上台客戶選用278元的5G月費，即享兩張曼谷來回機票。客戶上台後會收到兌換碼，憑兌換碼可兌換今年12月15日至2023年6月30日期間指定日期的來回機票兩張。278元的5G月費計劃包括80GB 地數據及3,000通話分鐘

如果要轉台又適用，可以考慮。

入境香港搜索量激增 20倍 日本肯定上榜 【見下頁

    點擊圖片放大
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【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

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