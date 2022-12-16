【內房危機】萬科郁亮：樓市的「微光」逐步變成「曙光」　市場恢復較預期溫和

▲ 萬科郁亮：樓市由「微光」逐步變成「曙光」 市場恢復較預期溫和

內媒報道，萬科 （02202） 主席郁亮表示，今天行業最需要的是信心，這幾個月下來「微光」正在逐步變成「曙光」。市場的恢復是一個緩慢而溫和的過程，只不過比預期的更溫和，今年11月銷售回到今年4至5月的水平，郁亮形容有點出乎意料，但也能夠理解。疫情防控優化之後，對短期市場有影響，但長期來看是個積極信號，因為社會經濟活動假以時日一定會恢復。

郁亮指，政策面在逐步向好，「政策面向好的力度、廣度真是全面性超出我們的預期和想像，不止三支箭，第四支箭都出來了，就是美元債、內保外貸的問題，四箭齊發」。

他續指，這種正面作用都是解決行業在房住不炒的前提下，化解房地產行業企業的流動性問題。房地產市場變成今天這種情況，是多種原因構成，不只是政策一個原因，政策只是影響市場主要的原因，所以不僅需要政策發力，也需要包括房地產企業、金融機構，甚至老百姓的心態，對市場的預期改變，才能共同促進行業健康發展。

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編輯：袁諾曦