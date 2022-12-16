  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】11月強積金反彈 成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金

理財智慧 19:53 2022/12/16

分享：

分享：

受累於股市大幅下捱，MPF表現連續多月強差人意，隨著股市於11月份反彈，MPF回報終有升幅。據GUM公布的數據，11 月強積金成員轉守為攻，主要把資金從強積金保守基金和保證基金流出至股票基金。當中淨資金流入至美國股票基金近 16 億港元，及至香港股票基金約 12 億港元。

【銀行加息】美聯儲局加息0.5厘 滙豐渣打上調最優惠利率存款利率0.25厘 港銀加P詳情持續更新，詳見【下一頁

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到，詳見【下一頁


GUM也公布由庠初至今十大表現最理想的成份基金，全部為保守基金或保證基金，不過全數回報也介乎0.1至0.4%。當中排名首三位的，分別為友邦強積金優選計劃強積金保守基金、宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF保守基金及信安強積金800系列信安資本保證基金，回報分別為0.4%、0.3%及0.3%。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

對於整體資金流向及個別基金表現，GUM 執行董事王玉麟分析指：「隨著美聯儲主席鮑威爾暗示加息步伐將放緩，中港兩地放寛防疫限制，成員投資取態變得進取。11 月強積金成員主要把資金從固定收益基金（約 27億港元）轉移至股票基金（約 31 億港元）。我們建議成員應去了解所選計劃的強積金投資表現及其的投資目標，是否符合自己的退休計劃。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。」

【迪士尼】《魔雪奇緣》主題園區2023下半年開幕！　更有一系列節慶及特色餐飲登場，詳見【下一頁

強積金市場佔有率方面，業界龍頭首三位依次為宏利(27.2%)、滙豐(17.7%)及永明(11.1%)。於過去 12 個月，宏利(+0.39%)錄得最多市場佔有率增幅，相反信安(-0.16%)的市場佔有率則下滑最多。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
股票 基金 退休 強積金

上一篇文章

【利財筆記】林本利：天價投地 恒地負債沉重

下一篇文章

【iM話理知】子女移民外地成趨勢 留港父母的理財規劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?
【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
【公用股2022】呢四隻買來收息最「穩陣」 肯定唔驚佢哋會執
【公用股2022】呢四隻買來收息最「穩陣」 肯定唔驚佢哋會執
【室內設計】屯門碧翠花園980平方呎3房單位 72萬全屋翻新改善採光 主人房增設衣帽間
【室內設計】屯門碧翠花園980平方呎3房單位 72萬全屋翻新改善採光 主人房增設衣帽間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款