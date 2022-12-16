【MPF】11月強積金反彈 成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金

受累於股市大幅下捱，MPF表現連續多月強差人意，隨著股市於11月份反彈，MPF回報終有升幅。據GUM公布的數據，11 月強積金成員轉守為攻，主要把資金從強積金保守基金和保證基金流出至股票基金。當中淨資金流入至美國股票基金近 16 億港元，及至香港股票基金約 12 億港元。

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GUM也公布由庠初至今十大表現最理想的成份基金，全部為保守基金或保證基金，不過全數回報也介乎0.1至0.4%。當中排名首三位的，分別為友邦強積金優選計劃強積金保守基金、宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF保守基金及信安強積金800系列信安資本保證基金，回報分別為0.4%、0.3%及0.3%。

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對於整體資金流向及個別基金表現，GUM 執行董事王玉麟分析指：「隨著美聯儲主席鮑威爾暗示加息步伐將放緩，中港兩地放寛防疫限制，成員投資取態變得進取。11 月強積金成員主要把資金從固定收益基金（約 27億港元）轉移至股票基金（約 31 億港元）。我們建議成員應去了解所選計劃的強積金投資表現及其的投資目標，是否符合自己的退休計劃。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。」

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強積金市場佔有率方面，業界龍頭首三位依次為宏利(27.2%)、滙豐(17.7%)及永明(11.1%)。於過去 12 個月，宏利(+0.39%)錄得最多市場佔有率增幅，相反信安(-0.16%)的市場佔有率則下滑最多。

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責任編輯：陳詠妍