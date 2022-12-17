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【MPF】滙豐強積金表現 今年人人都係輸小當贏?

理財智慧 16:19 2022/12/17

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滙豐發表截至2022年11月30日強積金表現概覽。表現最佳的五項強積金成分基金包括智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金、環球股票基金、核心累積基金及智優逸歐洲股票追蹤指數基金。

年初至今累積回報方面，智優逸北美股票追蹤指數基金為-14.85%、北美股票基金及環球股票基金為-13.97%，核心累積基金及智優逸歐洲股票追蹤指數基金分別為12.33%及12.96%。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂


匯豐指，由於投資者憧憬加息步伐將會減慢，環球股市於十一月表現強勁。歐洲經濟數據勝預期，亦為市場氣氛帶來支持。聯儲局的言論暗示將會減慢加息步伐，環球政府債券上升（孳息率下跌）。市場對加息的預期減少，刺激債券需求。另類投資方面，商品價格輕微下跌，對環球經濟衰退的憂慮影響需求前景。然而，由於債券孳息率本月下跌，加上美元有轉弱跡象，金價顯著上升。隨著一家主要加密貨幣交易所倒閉，加密貨幣本月表現欠佳，但該行認為不會構成系統性威脅。

隨着整體通脹率開始降溫，加上迄今為止收緊政策的程度，預料目前已經處於央行強硬立場的見頂階段。財政方面，限制能源衝擊的影響將會是歐洲的首要任務，而在中國則或會以增加基建投資的形式提供支持。其他國家則會設法在疫情過後鞏固財政狀況，這會拖累經濟增長。

該行預期聯儲局在2022年內將再加息50個基點，並於2023年第一季進一步適度收緊政策。假如經濟陷入嚴重衰退，聯儲局或會於2023年稍後時間轉向。與此同時，歐洲央行預料亦會繼續加息，藉此管理通脹預期。

 

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同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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