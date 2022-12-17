  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」

理財智慧 14:24 2022/12/17

分享：

分享：

就到聖誕，想去旅行又唔想自己畀錢 ? 花旗銀行為客戶送出一系列總值超過300,000元旅行必備獎賞。除了東京雙人來回機票外、客戶於「快閃大抽獎」更有機會獲得Expedia優惠碼節省預定酒店費用、蘇黎世旅遊保障計劃以及Samsonite行李箱！由2022年12月6日至26日，一連三個星期登入Citi Mobile App透過「Get More」登記參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」。

不過第1星期活動已經完結，錯過的各位可以留意第2星期的大抽獎。

  • 第2星期 (12月13-19日)：蘇黎世「傲遊悠」旅遊保障計劃 (全年旅遊 - 尊貴計劃)
    (價值：1,980元) (名額：50)
     
  • 第3星期 (12月20-26日) ：3,000元 Expedia 優惠碼 (名額：40)

「終極Jackpot大奬」

12月6 至 26日：東京雙人來回機票 (名額：5)

如何參加「終極Jackpot大奬」？

如客戶連續三個星期都成功參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」，無需額外登記便即自動參加「終極Jackpot大奬」！如於12月26日或之前完成以下任何一項額外之指定交易，即有機會贏取東京雙人來回機票！

  • 買入股票 / 認購基金投資 / 外幣交易 / Citi PayAll / Pay with Points 憑分消費 / 「 Quick Cash 」套現分期計劃 / 簽賬或賬單「分期更好使」計劃交易1次（不設最低金額要求）

  • 「終極Jackpot大奬」得獎者於會2023年1月13日收到短信確認通知，花旗銀行網頁公佈！

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

SmarTone推本地儲值卡用戶轉台優惠 12月31日前成功轉台 可享額外240元儲值額月費回贈 【見下頁

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文
東京 銀行 議息 AR 酒店 香港 市盈率 蘇黎世 股票 買入

下一篇文章

【理財過度】為咗慳錢 食過期食品? 你可以做到咁盡？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款