【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」

就到聖誕，想去旅行又唔想自己畀錢 ? 花旗銀行為客戶送出一系列總值超過300,000元旅行必備獎賞。除了東京雙人來回機票外、客戶於「快閃大抽獎」更有機會獲得Expedia優惠碼節省預定酒店費用、蘇黎世旅遊保障計劃以及Samsonite行李箱！由2022年12月6日至26日，一連三個星期登入Citi Mobile App透過「Get More」登記參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」。



不過第1星期活動已經完結，錯過的各位可以留意第2星期的大抽獎。

第2星期 (12月13-19日)：蘇黎世「傲遊悠」旅遊保障計劃 (全年旅遊 - 尊貴計劃)

(價值：1,980元) (名額：50)



第3星期 (12月20-26日) ：3,000元 Expedia 優惠碼 (名額：40)

「終極Jackpot大奬」

12月6 至 26日：東京雙人來回機票 (名額：5)

如何參加「終極Jackpot大奬」？

如客戶連續三個星期都成功參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」，無需額外登記便即自動參加「終極Jackpot大奬」！如於12月26日或之前完成以下任何一項額外之指定交易，即有機會贏取東京雙人來回機票！

買入股票 / 認購基金投資 / 外幣交易 / Citi PayAll / Pay with Points 憑分消費 / 「 Quick Cash 」套現分期計劃 / 簽賬或賬單「分期更好使」計劃交易1次（不設最低金額要求）

「終極Jackpot大奬」得獎者於會2023年1月13日收到短信確認通知，花旗銀行網頁公佈！

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

SmarTone推本地儲值卡用戶轉台優惠 12月31日前成功轉台 可享額外240元儲值額月費回贈 【見下頁】

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機