【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」

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【理財過度】為咗慳錢 食過期食品? 你可以做到咁盡？
就到聖誕，想去旅行又唔想自己畀錢 ? 花旗銀行為客戶送出一系列總值超過300,000元旅行必備獎賞。除了東京雙人來回機票外、客戶於「快閃大抽獎」更有機會獲得Expedia優惠碼節省預定酒店費用、蘇黎世旅遊保障計劃以及Samsonite行李箱！由2022年12月6日至26日，一連三個星期登入Citi Mobile App透過「Get More」登記參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」。
不過第1星期活動已經完結，錯過的各位可以留意第2星期的大抽獎。
「終極Jackpot大奬」
12月6 至 26日：東京雙人來回機票 (名額：5)
如何參加「終極Jackpot大奬」？
如客戶連續三個星期都成功參加聖誕賞您飛「快閃大抽獎」，無需額外登記便即自動參加「終極Jackpot大奬」！如於12月26日或之前完成以下任何一項額外之指定交易，即有機會贏取東京雙人來回機票！
「終極Jackpot大奬」得獎者於會2023年1月13日收到短信確認通知，花旗銀行網頁公佈！
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