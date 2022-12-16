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【無紙化】港交所諮詢擴大無紙化上市機制　簡化行政程序及減少用紙

股市 19:26 2022/12/16

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【無紙化】港交所諮詢擴大無紙化上市機制　簡化行政程序及減少用紙

港交所 （00388） 發布最新諮詢文件，就擴展其無紙化措施徵詢市場意見，諮詢文件的主要建議，包括簡化文件呈交流程、簡化《上市規則》附錄，以及容許上市發行人在適用法律及法規容許的範圍內，透過電子方式發布公司通訊，包括董事會報告、中期報告、會議公告、上市文件、聆訊後資料集等。

港交所將公開諮詢至2023年2月28日。

港交所所指的文件呈交流程包括：移除對聯交所的監管目標並非必要的文件呈交；將責任正式列作《上市規則》規定，以取代獨立聲明或確認；刪除非必要的簽名及驗證要求；規定以電子方式呈交絕大多數須呈交的文件。

港交所上市主管陳翊庭表示，聯交所致力尋求簡化流程及提升營運效率的方法，建議擴大無紙化上市機制展現交易所對可持續發展的承諾，期望在確保投資者保障的前提下，進一步提升營運效率，同時減少對環境造成的影響。

港交所於2021年已實行上市無紙化規則，容許發行人可以將上市文件僅以電子形式刊發，無紙化上市的認購僅可透過電子申請。

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