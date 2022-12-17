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【餓「新」嘗啖＠iM網】過時過節 圍爐盆菜吃出一份暖

名人薈萃 13:00 2022/12/17

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因為疫情的關係，很久沒出入戲院，最近看過的電影是《過時.過節》。單看戲名，以為是齣熱鬧的處境片，沒想到寫的竟是原生家庭潛藏的暗湧與哀傷。所謂的過時過節、盆菜圍爐，對劇中人來說，竟是最大的諷刺。

同場加映：【青姐話】超級議息周  財息難兼收

電影圍繞兩場冬至盆菜。八年前毛舜筠飾演的阿玲，一家四口興致勃勃地入圍村和年邁的母親過冬，沒料竟鬧到夫妻揮刀相向要離婚，結果18歲的兒子自始離家出走，一家關係結冰……八年後，英國表妹為圓父親遺願，回來過冬，一家人再次久違團聚吃盆菜，這次沒有吵架，不鬧別扭，只是夫妻終歸婚離。

透過兩場盆菜的起始和結局，將戲中人內心最溫柔與最複雜的情感剖析得淋漓盡致。圍爐，其實圍的除了美食外，還有那份家人們脆弱而不宣的感情、那份想講又不願開口的溝通隔核。年輕導演曾慶宏坦言這是自己部份人生的縮影。

因為《過時.過節》，有緣和曾慶宏及監製陳淑賢到「紅棉」吃盆菜。盆菜吃得多，但加了背後的意義和細節，味道更豐富更具層次，尤其這是LUBUDS多位名廚為過時過節度身炮製的應節盆菜，網上可訂。這個冬至，我們都來吃個盆菜，感受那份溫暖，修復曾經的凍，一家人聚首一堂，過個好時節。

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我們試了兩款不同味道的鮑魚海味盆菜，有八頭南非金皇鮑魚、甘香味美的沙井蠔豉、厚而彈牙的澳洲一品乾婆參、海中蝦、自家製燒鵝、貴妃雞、燒腩肉、鮮味蝦丸、鯪魚球、豬手、北菇、支竹、蘿蔔、芋頭及旺菜等，是睇頭十足的矝貴盆菜。一款用鮑汁，一款是麻辣汁，前者美味，後者惹味，食得好滿足。

盆菜分有多層，事前將所有食物準備好， 再｢打盆｣將餸餚分層砌進盆內，大致分為上三層：放置矝貴材料如鮑魚海鮮瑤柱等；下三層則為蘿蔔、豬肉、芋頭等容易吸收餸汁精華的材料。將精華一層一層地往下滲，故一層比一層滋味。我喜歡的是底層食物，翻來覆去，既考筷子功又考耐力，找到一塊吸盡精華的美食，如尋到至寶，好有驚喜。

這天除了盆菜，邵師傳還準備了前菜和甜品。英芥椒香瀨屎蝦、擔擔鴛鴦雞及四川豆乾，百吃不厭。脆米膶腸炒鴿崧是第一次吃，脆中帶軟，口感相當豐富。至於山楂糕，無論色水及味道，都可以冠以一絕，實在太吸引了。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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