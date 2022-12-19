▲ 【天使投資】鞋王百麗二代掌天使基金 首席探索官：香港成優良初創孵化基地

鞋零售巨頭百麗國際（Belle International）於2007年香港主板上巿，後因電子商務的急速崛起，公司業務開始陷入困境，終在2017年被高瓴（Hillhouse）為首的財團以68億美元收購，創始人鄧耀從中獲取10億美元。

在出售百麗數月後，鄧耀透過投資公司「耀萃基金」成立天使投資基金「粒子創投」，並由家族第二代成員鄧敬來出任執行董事。自成立以來，基金已經向40間初創企業投資共1000萬美元，每間平均投入約20萬美元。

首席探索官蔡明都（Mingles Tsoi）出席貿發局的創業活動時稱，基金聚焦全球的高科技、具成長潛力的初創企業，當中包括中國、歐洲、新加坡及美國等地，惟目前投資業務仍以香港為中心。在基金投資組合中，約有20間初創企業位於香港，蔡明都稱，香港的初創生態系統逐漸成熟，初創氣氛濃厚，而共享工作空間、孵化器及加速器等配套的數量亦有所增長，是優良的初創孵化基地。

「鄧氏家族希望通過創投基金，推動弘揚企業家精神，支持創新商業理念，扶持新一代技術驅動型企業。」

蔡明都：高護城河的初創可渡過寒冬

美國通脹持續高企，聯儲局採用激進的加息手段遏制通脹，一級市場面臨重大價值重估，蔡明都坦言，息口高企將影響企業的現金流及業務發展，惟強調基金採用長線投資策略，以5-8年作為投資周期，相信高科技的初創擁堅固護城河，可在加息周期的寒冬中生存。他舉例稱，醫療、人工智能等高科技的初創具護城河優勢，相信能在嚴峻的環境中成長，待經濟復甦後，初創的估值將迎來春天。

蔡明都稱，由於基金採用長線的投資策略，短期內沒有退出的計畫，惟對基金挑選的企業充滿信心，他舉例指，在投資組合中，有5間初創企業登上2021年福布斯亞洲「100家值得關注的公司」（Forbes Asia 100 to Watch），包括本地農業技術公司Farm66及人工智能Dayta A等。據了解，該榜單的上榜企業都是亞太地區排名上升的著名小型公司和初創公司。

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編輯：伍鍵文