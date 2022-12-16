【紓困措施】房協宣布再寬減商戶租金　2019年起共計少收7.4億元租金

房協今日(16日)宣布，將再度延長向轄下400多個合資格商戶，提供上限為75%的租金寬減，為期6個月，由2023年1月1日至2023年6月30日，支援轄下商戶，減輕其經營壓力並繼續服務居民。今次是房協第8度推出商戶租金寬減措施。

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房協會先向合資格商戶提供30%的租金優惠，若商戶的銷售額較2021年同期下跌超過30%，並向房協提供財務證明，將可按其下跌的百分比獲得相應的額外租金寬減，上限為75%。

至於因政府的防疫措施而被指令須於上述期間停業的合資格商戶，以及受政府暫停面授課堂措施影響的商用校巴月租戶，亦可向房協申請在相關期間全額的租金寬免。

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房協表示，已預留約4600萬元作為今次租金寬減。自2019年10月起，房協已為轄下商戶推出多輪租金寬減，連同今次措施，預計總共少收約7.4億元的租金收入。

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