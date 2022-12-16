【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓

摩根士丹利分析師Adam Jonas在最新的報告表示，美電動車巨頭特斯拉 （Tesla，美：TSLA） 或正面臨供過於求的問題，料其2023年的股價恐承壓。

Jonas在報告中指出，近日電動車需求下降，新車的等待時間漸減，價格亦逐漸下滑。另一電動車製造商 Lucid（美：LCID）亦正面對訂單被客戶取消的局面。

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Jonas表示，因眾多家車廠相繼推出電動車款，令市場電動車的數量大幅增加，為汽車產業轉向電動化過渡以來，首次出現供過於求的狀況。

雖然認為Tesla股價將在明年受壓，但Jonas對Tesla的目標價仍定在每股330 美元，主原為Tesla仍是電動車的領先品牌。他續指，美國將對本地製造的電動車提供 7,500美元購買減稅優惠，以及即將量產的 Cybertruck，將有利Tesla未來的股價。

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記者：何珊如