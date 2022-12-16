【帶你睇盤】東九人氣上車屋苑　企理兩房叫價628萬

九龍灣有不少上車屋苑，雖然部分屋苑樓齡超過40年，但勝在交通方便，所以一直備受上車客追捧。今次利嘉閣推介的屋苑為淘大花園，是東九龍知名的上車屋苑，生活配套齊全。

放盤單位為Q座低層4室，實用面積607平方呎，兩房間隔，現叫價628萬元，實用呎價約13,193元。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。

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放盤單位 淘大花園Q座低層4室（物業編號：BW55275469） 實用面積 607平方呎 間隔 2廳、2房 叫價 628萬元（最後更新日期：2022年12月16日） 賣點 1. 企理裝修，主人房夠寬敞。 2. 開放式廚房，增強空間感。 3. 淘大第四期，無論呎價與總額均屬至抵之選。 4. 鄰近商場，配套完善。

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註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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