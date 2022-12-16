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【帶你睇盤】東九人氣上車屋苑　企理兩房叫價628萬

股樓投資 20:25 2022/12/16

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九龍灣有不少上車屋苑，雖然部分屋苑樓齡超過40年，但勝在交通方便，所以一直備受上車客追捧。今次利嘉閣推介的屋苑為淘大花園，是東九龍知名的上車屋苑，生活配套齊全。 

放盤單位為Q座低層4室，實用面積607平方呎，兩房間隔，現叫價628萬元，實用呎價約13,193元。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。 

    點擊圖片放大
    +12
    +11
放盤單位 淘大花園Q座低層4室（物業編號：BW55275469）
實用面積 607平方呎
間隔 2廳、2房
叫價 628萬元（最後更新日期：2022年12月16日）
賣點

1. 企理裝修，主人房夠寬敞。

2. 開放式廚房，增強空間感。

3. 淘大第四期，無論呎價與總額均屬至抵之選。

4. 鄰近商場，配套完善。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3YqwaqS

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 淘大花園 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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