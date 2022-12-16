【中美晶片】指控華府威脅全球供應鏈穩定 WTO証實中國對美國晶片出口限制申訴

世界貿易組織（WTO）周四（15日）表示，證實中國就美國對其的晶片出口限制提出申訴，並指控美國因此威脅全球供應鏈的穩定。

中國外交部發言人回應：「美國濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。各國應當站出來，不能再對華盛頓的單邊主義、保護主義聽之任之了。這事關全球貿易體系穩定，更是國際道義所在。」

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美國發言人則回應，出口限制與國家安全有關，惟WTO 並非討論國家安全議題的合適場所。

根據世貿組織的申訴機制，一旦成國發生貿易紛爭，正式法律程序包括先雙邊諮商（Request for Consultations），並在隨後成立爭端解決小組 （Panel）、最後至上訴機構 （Appellate Body） 等程序。

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記者：何珊如