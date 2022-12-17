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【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡

理財智慧 15:30 2022/12/17

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政府表示，所有於明年2月23日限期前未完成實名登記的電話儲值卡，在限期後將不能繼續使用，尚未完成實名登記的用戶應盡快登記，以免其電話服務受影響。

【溫股知新】大市如期趨波動    應市策略你要懂

市民可透過所屬電訊商網頁或流動應用程式進行實名登記，有需要的市民可帶備身份證、相關電話儲值卡及可接收短信的手機前往所屬電訊商門市或18間指定郵政局所設服務櫃位尋求協助。此外，政府於全港25個港鐵站設立流動支援站，今日起至下月7日提供查詢服務，便利有需要人士盡早按法例規定完成電話卡實名登記。流動支援站服務時間為上午9時至傍晚6時。

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