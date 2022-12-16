【內地樓市】 劉鶴﹕房地產是支柱產業 正考慮新舉措引導信心回暖 內房物管股齊發力

國務院副總理劉鶴指，正在考慮新舉措，引導房地產市場預期和信心回暖。消息刺激一眾內房及物管股彈高，碧桂園（02007）以接近全日最高位收市，報2.85元，升5.9%，成交額12億元；同系碧桂園服務（06098）升6.9%，報19.96元；華潤置地（01109）及中國海外（00688）亦分別升3.9%及2.4%。

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其他民企內房中，遠洋集團（03377）表現最好，一度大升近18%，收報1.1元，升8.9%；龍光集團（03380）及禹洲集團（01628）同樣有5%以上升幅。至於物管股走勢更凌厲，旭輝永升服務（01995）大升8.1%，報5.2元，寶龍商業（09909）及時代鄰里（09928）升幅均達6%以上。

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副總理劉鶴昨日（15日）就明年中國經濟情况指出，極有信心明年實現整體性好轉，並指出房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，當局已出台一些政策，並正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債表，引導信心回暖。他又指，未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產企業提供穩定發展支撐。

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記者：郭秀慧