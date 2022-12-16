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【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息

18:10 2022/12/16

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擅打高息牌的中小行罕有鬥減港元定存。

12月進入下半場，本周共有17間銀行調整港元定期存款息，當中8加5減，另有4間又加又減。先說加息，包括︰上商及大眾財務全面加息，星展及眾安提高3個月以上年息；信銀國際及華僑永亨皆上調3個月年息。

●集友推4特惠息 工銀亞洲遞增式存款突圍

集友更4招齊發，連環推4個特惠息︰1個月年息享3厘、3個月享4厘、6個月為4.3厘、以及12個月的4.5厘；起存金額為100萬元，上限1000萬元，適合個人客戶的新舊資金，分行或網上渠道開立。工銀亞洲則推遞增式存款，首60天有4.1厘、第61天至120天有5.1厘、121天至188天為6.1厘，須綜合理財戶斥10萬元新資金。

相反，5行減息，為第四季以來最多降息的一周，南商及創興全面減短中長息；招商永隆狠削兩年期0.4厘至4.3厘，大眾銀行向短存開刀，建行亞洲向長息埋手。

專家指，美國放慢加息，港元拆息回落，定期存款難免跟減。

●長息見頂4行5厘下架  眾安超高息明天到期  門檻勁「加辣」

本周吸存戰有3大看點，分別為︰

（1）長息已見頂：南商剛於12月7日突推6個5厘或以上的超高息計劃，事隔一周已劈半數，撤銷一般客戶3個月、半年及1年享5厘，新息率只得4.9厘。同樣，建行亞洲取消1年享5.1厘，交銀香港及大新（02356）齊把5厘息下架。

花旗短加長減，提高3個月年息0.28厘、至 4.88厘；但撤長息3厘，今天（12月16日）下調半年期至2.78厘、又削低1年期至2.91厘。同樣，平安壹賬通（PAOB）減快加慢，調升3個月年息0.2厘至4.2厘，卻勁劈9個月3.1厘至乍現1.5厘低位。

（2）超高息極「短癮」：眾安（ZA Bank）於本周一（12日）推快閃息，優惠限期僅一周；用戶以新資金開立指定存款，1年為5厘、半年是4.7厘、以及3個月4.6厘。ZA Bank 已向12月11日或之前成功開戶的所有用戶，發放3張加息券；且須於明天（17日）或之前存入至少1萬元新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，即可享快閃年利率。

如以上述虛擬銀行現時1年定存為3.31厘，而存款上限是300萬元計，賺息99,300元；連同1.69厘加息券，再袋多50,700元利息，全期收取15萬元利息。

（3）提高門檻勁「加辣」：創興調低入場費5,000元的1年定存0.25厘、至4.8厘；如要維持同期5.05厘，入場費從5千元提高49萬5千元、至50萬元。而工銀亞洲推1年5厘息，起存額須1,000萬元，為市面最高門檻的特惠息；遠較南商及招商永隆的500萬元高。

連續3周全星期有8間銀行加息，遠較10月底恒指急瀉期間多達18行鬥出招為少。綜觀本周短中長期的高息榜皆有少變，傳統銀行爭相劈息，但財仔勇進而成功突圍。

先說3個月期，東亞（00023）的8.8厘續居首，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。南商縱減特選客戶0.1厘、至5.1厘，仍力守亞軍。唯一變化是華僑永亨加0.5厘，跟建行亞洲齊以5厘位列季軍。

半年期方面，即使南商削減0.1厘，但續以5.2厘奪冠。恒生（00011）維持5厘而穩守第2位；大眾財務勁升0.3厘至4.9厘，跟富邦及建行亞洲相同，3行晉級三甲。

●南商1年減至5.3厘 存500萬收息26.5萬 少袋5千

1年期南商減至5.3厘，惟榜首寶座未受挑戰，以入場費500萬元計，從上周全期穩袋27萬元利息，降息後只得265,000元，變相少袋5,000元。富邦維持5.1厘而力保亞軍，唯一有變是大眾財務勁升0.3厘、與創興的5.05厘拍住上而穩守季軍；可惜，建行亞洲及大新因齊減息而失落三甲榜。

最近中原集團創辦人施永青傳蝕賣樓轉做定存，惹網民熱議；而名嘴黃國英直指做定存不會發達，再惹激辯。姑勿論誰是大贏家，追息族須注意，長息已見頂，宜緊抓年底前優惠仍在，先鎖定高息。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周以3個月、半年、9個月及1年的排行榜驟變。3個月以眾安（ZA Bank）的4.6厘跑贏，半年也以眾安的4.7厘，險勝中銀香港（02388）、怡和系及京東數科參股的虛銀、livi bank的4.6厘。9個月期因PAOB驟劈至1.5厘，遂由小米（01810）牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.4厘重新奪冠。1年是眾安的5厘，拋離工銀亞洲、騰訊（00700）和港交所（00388）投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.5厘。

其餘存期維持不變，1個月期以平安（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘奪冠。4個月期以livi bank的4.4厘跑出，15個月是TOM集團（02383）有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）的4.4厘稱冠；兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

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●4大行拼短息 滙豐7天年息10厘稱冠 恒生亦有6厘

此外，比拼4大行的短中長息，先看7天期，滙豐於12月5日大幅提高5.5厘、至10厘，在4大行中最高。恒生為6厘、渣打香港（02888）是5厘、中銀香港是4厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

至於1個月年息，滙豐於12月5日也重手加兩厘至4厘，同樣冠絕發鈔行。中銀是3.6厘、渣打為2厘；滙豐及渣打皆要求合資格兌換資金才享最高息。而1個月的高息王是滙豐的5厘，但玩法較另類，須指定理財戶先參加旗下交易薈，再成功完成股票買賣交易，開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，賺息約1.6萬元。

論及長息，恒生於12月1日響頭炮，提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；滙恒皆撼贏中銀香港及渣打香港的4.1厘。

半年期方面，恒生於12月2日把特選客戶的年息勁加0.5厘、至5厘新關；網上尊享有4.39厘；其他渠道為4.3厘。以上存息皆跑贏3間發鈔行，滙豐是4.3厘、中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生的特選客戶享4.8厘。滙豐於12月9日重手加0.7厘、至4.6厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

另1個月拆息兩連跌，今天轉跌至4.8厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報5.4厘。港滙約在7.77徘徊。

順帶一提，檢視高息王，滙豐只要求尚玉客戶至少兌換1萬元，享10厘息的要求較簡單；且不設存款上限。倘大戶斥1,000萬元敘造7天存期，速賺約1.9萬元利息，惟未扣除兌換的買賣差價。滙豐卓越理財戶相同短存也有9.9厘、ONE理財戶及其他客戶也有9.8厘。

星展於11月23日突推7天年息高達10厘的破頂息，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9,589元。但享冠絕全城的息率，須符兩大附帶條件：

（1）首先是戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客。

（2）再者，由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金（只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易）、又或認購或沽出債券（不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易，達50萬元至500萬元（或外幣等值）。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君
 

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