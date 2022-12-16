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【大行看法】大摩：通脹回落損害企業盈利　美股仍未反映增長放緩

股市 17:58 2022/12/16

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大摩：通脹回落損害企業盈利　美股仍未反映增長放緩

摩根士丹利首席投資分析師Mike Wilson表示，通脹已在6月時增長9.1%見頂，預期未來12個月通脹只會回落，但是，在當前的低迷時期已經遭受重創的股票很容易受到更多動盪的影響。他指，企業盈利增長會是熊市故事的第二部份（corporate growth is the second part of the bear market story）。

Mike Wilson指，熊市是由聯儲局政策、更高的利率及通脹憂慮驅動。他指，盈利增長放慢仍未反映，這會決定誰是贏家，但在指數層面，該行感到悲觀。

大摩預期，標指明年盈利會較市場預期低16%。此前，Mike Wilson預測標指在2023年前會在現水平再跌約25%。

他指，通脹下降將會損害企業利潤，即使衰退有否出現都會發生。他曾提到，通脹是推高利潤的原因，所以明年通脹回落時，對美股屬不利好，並認為許多投資者低估了該情況。

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編輯：袁諾曦

美國聯儲局 標準普爾500指數 股票 美股

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