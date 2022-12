【大行看法】大摩：通脹回落損害企業盈利　美股仍未反映增長放緩

▲ 大摩:通脹回落損害企業盈利 美股仍未反映增長放緩

摩根士丹利首席投資分析師Mike Wilson表示,通脹已在6月時增長9.1%見頂,預期未來12個月通脹只會回落,但是,在當前的低迷時期已經遭受重創的股票很容易受到更多動盪的影響。他指,企業盈利增長會是熊市故事的第二部份(corporate growth is the second part of the bear market story)。

Mike Wilson指,熊市是由聯儲局政策、更高的利率及通脹憂慮驅動。他指,盈利增長放慢仍未反映,這會決定誰是贏家,但在指數層面,該行感到悲觀。

大摩預期,標指明年盈利會較市場預期低16%。此前,Mike Wilson預測標指在2023年前會在現水平再跌約25%。

他指,通脹下降將會損害企業利潤,即使衰退有否出現都會發生。他曾提到,通脹是推高利潤的原因,所以明年通脹回落時,對美股屬不利好,並認為許多投資者低估了該情況。

