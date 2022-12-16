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【IG新功能】Instagram推新服務中心　解決帳號被盜問題

科技 18:01 2022/12/16

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相信不少人的Instagram（IG）帳戶都曾經被盜或出現被停用的情況，也會發現救援的難度很高。為了解決相關問題，Instagram近日就推出新服務中心，專門解決帳號相關的問題，對於對於帳號被盜特別有幫助。

【Meta新功能】Facebook、IG保障未成年用戶　再推新措施限制陌生人訊息

【世界盃2022】Meta夥FIFA推廣社交平台保護措施　助球員及球迷遠離網絡滋擾

此服務中心目前已供全球用戶使用，進入網頁後，就可選擇遇到的帳戶問題，例如「我的帳號遭人盜用」、「有人使用我的姓名、相片或資訊建立新帳號」、「我的帳號被停用」等。如果不法人士使用了該名用戶的姓名、相片或資訊建立假帳號，服務中心還會進行比對，來確認身分。

選擇了遇到的問題後，Instagram就會帶領用戶進入相應的支援頁面，並逐步提供協助，例如恢復帳號密碼的步驟、變更連結電子郵件位址的要求等。而目前若用戶無法登入自己的帳號，Instagram會要求用戶輸入記得的最後一組登入密碼，然後指定兩位Instagram聯絡人，來協助進行驗證。只要確認是合法擁有者，就能取回帳號。

【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年

責任編輯：曾曉汶

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