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【港產玩具】港玩具生產商3招倡普及化　重新聯繫兒時情懷

14:00 2022/12/18

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兒時成長時，定然離不開玩具。然而，成年後繼續玩玩具，卻成了不務正業、浪費金錢的表現。香港玩具收藏家王劍鋒，由收藏玩具到代工生產，再到創立自家玩具品牌Threezero。與玩具相伴大半生，冀望能以3招將玩具普及化，包括1）推出多元化玩具產品、2）打造價格較低的中低端玩具，以及3）多舉辦與玩具相關的展覽。

【第56屆工展會】工展會新設玩具主題展區　展出釣魚機、飛行棋等懷舊玩具（多圖）

由收購到創業　自組「玩具會」

自小喜愛玩具人偶的王劍鋒，在投身社會後，眼見玩具的款式和做工，比年幼時所見的精美得多，勾起對玩具的憧憬而愈買愈多。及後更乾脆放棄原本的工作，自行開玩具店，兼為國外玩具品牌做代工生產。

他續指，當時與一群玩具設計師、生產商、批發商，組織了一個「玩具會」。

比起現時的商會，當時的玩具會比較像是一個fans club（玩具迷俱樂部）。眾人不時會討論各式各樣的玩具，發現市場甚少有以香港為主題，或是由香港品牌生產的玩具。

因此，令他萌生了「做些香港題材的玩具，放在自家店鋪出售」的想法。

初嘗製作玩具人偶　遠超市價

即使在現今物質生活富裕中，消費者若想買一個近2千元的玩具，或許都要考慮一番。王劍鋒卻在20年前，與另一玩具品牌鐵人兄弟，打造出一個售價為1800元的12吋玩具人偶。他解釋：

那時由香港規模較大的生產商推出，具備衣服、裝備配件的全新12吋玩偶，也只是售約2百元。

但由於他當時一心只想做出最好、最精美的玩具，忽略了成本，令該人偶售價遠超於市價。幸好，人偶大受玩具迷歡迎，為其打造玩具王國，奠定信心基礎。如是者，港產玩具品牌Threezero正式誕生。

提倡玩具普及化　擴大客群

該企創立至今已有20載，一向以收藏級可動式人偶聞名。惟客群大多以男性、玩具迷為主。王劍鋒坦言，以往「玩具只適合小孩」的觀念已漸漸改變，

若然產品只有特定fans（玩具迷）支持，不能將客群擴大的話，（業務發展）將會面臨很大的挑戰。

為讓產品較多元化，Threezero除了推出其擅長的機甲類人偶外，亦推出不少動漫、電影、電視和遊戲衍生出來的人偶。如推出深受港人追看的美國劇集《怪奇物語（Stranger Things）》，和《權力遊戲（Game of Thrones）》的角色人偶。

王劍鋒指，收藏級人偶常被人認定為「體積大、價格貴」，難以吸引更多新玩具迷「入坑」。因此該企近2年，可以從中、低端市場入手，在不影響品質的情況下，推出體形較小、價格較相宜的人偶，將市場進一步擴大。

辦商場展覽　增新晉藝術家曝光率

在今年聖誕，身兼香港品牌玩具協會（HKBTA）會長的他，更聯同不同藝術家，在PopCorn、德福廣場等4家港鐵商場中，舉辦不同主題的「香港品牌玩具展」，展出迪士尼、彼思、Marvel、本地原創角色等多種由香港原創品牌打造的玩具。

王劍鋒表示，要創造出家傳戶曉，甚至可以揚威海外的香港IP，必需先為各藝術家提供「舞台」。過往大型的香港玩具企業，都會舉辦展覽和到國外參展。但對於資源有限的新晉藝術家，不論是在本地或國外參展，亦甚艱難。因此，是次邀請部分新晉藝術家參展，冀能借協會的名義和資源，將更多本地原創玩具帶進市民生活中。

他更強調：

收藏玩具已成為一種生活情趣，人們亦不需要成為狂熱fans，不一定要追（新產品）。

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