Taylor Swift演唱會分批復售門票 設機制防再現搶飛潮

美國天后Taylor Swift早前宣布睽違5年再度在美國舉辦巡迴演唱會，「搶飛」熱潮使老牌售票網Ticketmaster叫停開售，惹起大批歌迷不滿。Ticketmaster近日公布恢復發售演唱會門票，將經由旗下認證歌迷售票平台分批出售，設有機制防止「搶飛潮」再現。

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Taylor Swift明年3月起開展在美的巡迴演唱會《The Eras Tour》，據傳多達1400萬帳戶在Ticketmaster開售時湧入平台，使Ticketmaster突然宣布取消公開發售計劃。

美國娛樂雜誌「告示牌」（Billboard）報稱，Taylor Swift美國巡迴演唱會剩下的17萬張門票將由Ticketmaster旗下﹑經營認證歌迷平台的子公司Ticketstoday分批發售，售票過程亦不會公開，避免釀成先前的混亂。

據悉，平台將挑選有資格可以購票的歌迷，才有機會購買即將發售的門票。有指曾購買2020年因新冠肺炎疫情取消的《Lover Festival》演唱會門票的人士，會被優先考慮。

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告示牌報道指，合資格歌迷會收到電郵，要求提供信用卡資料及演唱會門票價格及位置選擇。Ticketmaster隨後會按要求分配門票，根據信用卡資料收費。據指整個售票過程料耗時4周，預計在12月23日前完成。

Taylor Swift相隔5年再於美國舉行巡迴演唱會，門票被「瘋搶」。早前在部分二手網站中，轉售炒價高達2.27萬美元（約17.7萬港元），貴了接近50倍。

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責任編輯：吳漢培